El que entendió, entendió…

Leer entre líneas es una habilidad que no poseen muchas personas -a algunas porque no les interesa, mientras que a otras “no se les da” por no poseer el bagaje cultural, ni la sensibilidad necesaria para darse cuenta de lo que se está hablando o escribiendo-. Seguramente por ello cuando la gente de nuestra Entidad expresa que las invitaciones al voto son como “las llamadas a misa” -el que quiere asiste y el que no, simplemente las ignora-, deja en claro que hay acciones en las que no toda la gente participa, sencillamente porque no comprende la trascendencia de las mismas… cuestión de comunicación.

La libertad de expresión es uno de los valores más importantes del ser humano, es por ello que millones de personas han luchado desde tiempos inmemoriales porque éste se convierta en una realidad para todos. En México hemos vivido épocas difíciles y aún hoy la lucha por conseguirla cuesta vidas día tras día, al grado de que nuestro país se encuentra entre los primeros lugares del mundo en lo que se refiere a periodistas asesinados.

Sin embargo, me parece que es mucho lo que se ha logrado, antes era “común y corriente” escuchar las quejas relacionadas con la censura que provenía de parte del Estado, ya sea de parte de medios o de periodistas en lo individual. Con el tiempo eso ha disminuido, probablemente porque algunos hayan sido cooptados o porque efectivamente los dueños del poder ahora “permiten” la libertad de expresión de manera más abierta.

Para intentar ser más claro habría de repetir que (es más fácil cambiar de trabajo, que cambiar de forma de pensar y de ser), palabras más, palabras menos, es la convicción y forma de vida del maestro Jaime García Elías, quien ha ejercido el periodismo con amplia libertad y apegado a la ética, lo cual nos deja ver que ¡sí se puede!



APUNTE

Reconocer las cualidades del prójimo no es algo que se vea a diario.

Cuando José Antonio Meade ponderó públicamente a Hugo Contreras Zepeda, candidato a Senador de la República, como el político que mejor conoce el campo de nuestra Entidad, el que más acercamiento tiene con la gente del área rural y el ser humano que sin necesidad de mantener reuniones en restaurantes de lujo, sabe acudir a donde se puede comer bien, de inmediato hubo reacciones dentro y fuera de su partido: muchos aplaudieron el reconocimiento que le hizo el candidato a la Presidencia de la República, mientras que otros dejaron ver celo, y no faltaron los trascendidos de evidentes analfabetos políticos que no supieron (o no quisieron) entender lo que uno de los hombres mejor informados del país estaba diciendo en uno de los cierres de campaña más importantes y representativos de la nación… El que entendió, entendió.