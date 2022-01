El predicador de ilusiones fiscales

Vaya que la política es un mundo raro. Lo que para los ciudadanos fue una consulta insulsa, complicada e intrascendente sobre el pacto fiscal, para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, resultó un mandato para ir a predicar por el país su evangelio federalista. ¿Cuál es la buena nueva que el iluminado gobernador anunciará al mundo? Ya la estamos terminando, no se aceleren, Roma no se hizo en un día, ni en dos, pero sobre todo no se hizo en vacaciones, ni en las vacaciones después de vacaciones.

Nadie puede llamarse a engaño, todos sabíamos que la consulta era una farsa política para que el gobernador tuviera un asidero para iniciar una campaña a la presidencia de la república. No parece ser una buena idea en términos de propaganda política arrancar con un tema tan complejo como el federalismo fiscal que levanta tan pocas pasiones más allá de un círculo muy especializado, pero bueno, los que vivimos en Jalisco sabemos que esto no es sino un refrito de la propuesta de “refundación” con la que compitió por la gubernatura hace tres años.

La pregunta de fondo es otra: ¿Le conviene a Jalisco que su gobernador lidere una reflexión sobre una nueva forma de relación entre los estados y el gobierno de la república? Sí, sin duda. Que desde Jalisco se ponga en la mesa de discusión este tema tiene todo el sentido del mundo, no solo por lo que significa históricamente sino, lo hemos dicho antes, porque representa la oportunidad de plantear el camino hacia la mayoría de edad fiscal, hacia una menor dependencia entre en estado y la federación. Sin embargo, la discusión tendrá sentido si y solo si somos capaces de sacarla del ámbito de una campaña política y de aterrizarla en foros de discusión en universidades, sindicatos, cámaras empresariales, medios de comunicación, los municipios y el congreso del Estado.

Eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿es Enrique Alfaro el gobernador con capacidad para generar esta discusión a nivel nacional? Difícilmente. El reciente fracaso de la llamada Alianza Federalista y el auto aislamiento del gobernador en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no parecen ser las mejores credenciales para iniciar este proceso. Lo que vamos a ver es a un gobernador viajando a las grandes ciudades del país, visitando medios de comunicación y comprando entrevistas con dinero de los jaliscienses para subir su imagen de cara a una posible candidatura en el 2024.

Por eso, antes de ir a la necesaria discusión sobre la relación fiscal entre la federación y los estados, antes de escuchar al predicador de ilusiones fiscales, comencemos por discutir y exigir la adecuada rendición de cuentas que el gobierno del estado y el gobernador nos deben a todos los jaliscienses.

