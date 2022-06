El poder de creer

En muchos ámbitos de la vida, nuestras creencias influyen en los que somos capaces de realizar. Llegamos a concretar ciertas acciones, gracias a que nos creemos capaces de ejecutarlas, es decir somos capaces de proponernos un desafío y esforzarnos por conseguirlo.

Pero también funciona en dirección contraria, si no te crees capaz de hacer algo, simplemente no lo vas a conseguir. Si crees que con tu esfuerzo vas a obtener un beneficio en particular, entonces te lanzas a la tarea de concretarlo. En cambio si no lo crees, lo dudas o de plano lo descalificas, ya no te atreves a hacerlo y te quedas con lo que tienes. Que es la base del conformismo, la apatía y la impotencia.

De aquí la importancia de practicar el poder de tus creencias, de tenerte la confianza de que si vas a poder lograr lo que quieres. En vez de quedarte lamentando porque crees que nunca lo vas a conseguir, y por ello ni siquiera lo intentas.

Hay que creer en que si puedes cambiar tus hábitos, ideas, desarrollar más tu inteligencia, bajar de peso, o mejorar tu situación económica. Lo necesitas creer por principio, porque si no ni el mínimo esfuerzo vas a poder hacer. Digamos, que el creer es el primero motor para que eches a andar un mejor estilo de vida y superes muchas cosas que no creías poder hacer.

Si esperas que las cosas se logren sin tu esfuerzo, estamos equivocados por principio. Tu sistema de creencias es indispensable para que inicies un cambio. Así que identifica tus principales creencias, y hazte esta pregunta ¿Crees que lo puedas lograr? O de plano llegas a tener tanto miedo e inseguridad, que de entrada, no lo crees y llegas al extremos de ni si quiera intentarlo.

Es un poder muy especial, el que poseemos todos, creer en ti mismo, creer que si puedes. Sólo falta que lo actives y te convenzas de que un pensamiento entusiasta y positivo, te va a facilitar a centrarte en el esfuerzo y así obtener los resultados que deseas.

Créetelo desde el principio, ten una firme convicción de que si vas a conseguir tu sueño o concretar tus planes.

Desde luego que tu sistemas de creencias, necesitan de la realidad de lo posible, de lo viable, de lo que realistamente si se puede hacer, frente a las engañosas fantasías de la ilusión.

Dale más importancia a lo que crees y confía más en ti.