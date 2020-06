El planeta y la humanidad en crisis

En el capítulo anterior, se analizó parte de la interpretación de la carta astral del empresario y filántropo Bill Gates, donde nos confirmó la realidad de sus planes para convertirse en el amo y señor de los destinos de humanidad, en complot con los magnates más importantes del planeta a través de un proyecto minuciosamente planificado desde hace varias décadas.

Las energías cósmicas que influyen en nuestro planeta determinan la mayor parte de los acontecimientos de la humanidad a través de su historia, nuestro sistema solar es un átomo de nuestra galaxia, la Vía Láctea, por tanto el planeta Tierra es solo un electrón girando en torno al núcleo solar

Todos los planetas se mueven en ciclos exactos, por lo que son predecibles sus movimientos dentro de ese aparente caos cósmico que es matemático. Así, cada que se reúnen en el cielo en alineación exacta dos o más planetas, son capaces de influir y nos avisan de acontecimientos cíclicos y que son constatados cuando los comparamos con la historia de todo lo que acontece en nuestro planeta.

Un ejemplo son la historia de los imperios, el lugar geográfico y la duración de los mismos, así como también los periodos de evolución e involución de la vida en el planeta, los momentos de crisis y bonanza en cada uno de los países que integran cada continente y también los acontecimientos globales como lo son las crisis económicas o las pandemias, como la que está padeciendo la humanidad en este momento, que está marcado por la conjunción o alineamiento de varios planetas en el cielo como lo son Plutón, Saturno y Júpiter, que no se reunían en el cielo en el mismo punto del signo (no constelación) de Capricornio desde hace varios cientos de años finales de 1300 y principios de 1400, donde nos avisaban de un cambio radical en la historia de la humanidad a nivel global en todos los aspectos, por esa época también se sufrió de pandemias, fuerte crisis y transformación en la iglesia católica y posteriormente el supuesto descubrimiento de América que fue dando como resultado el nacimiento del imperio español como presagio de un nuevo orden mundial , esto no ocurrió en un solo año pero sí fue ese ciclo planetario que dio inicio a un cambio radical en la historia de la humanidad.

En este año 2020 nos encontramos bajo los mismos ciclos planetarios que nos harán repetir una transformación similar en la historia, por tanto será también el inicio del nacimiento de las bases y estructuras de un imperio unificado a nivel global. Hechos que ya empezamos a vivir en todos sus aspectos, por lo que se deduce sin temor a ser catastrófista, que no hay alternativa y que tendremos que mentalizarnos para intentar sobrevivir a esta dictadura global que será impuesta por las mentes y las familias que ostentan el poder tanto económico como tecnológico que será su arma para manipular en su totalidad a la especie humana con perversos métodos tecnológicos de naturaleza cuántica e inteligencia artificial y así ningún sector o ser humano o especie viviente escapará a su control.

Esta inhumana élite, incluso ya nos ha venido preparando a través de mensajes que aparentemente parecieran de ciencia ficción en libros, películas, desclasificación y publicación de información secreta de acontecimientos relacionados con alienígenas, toda esa propaganda es verdad, la élite no está mintiendo en sus intenciones de lo que han estado planificando para dominar el planeta en su totalidad, y Bill Gates no es más que una parte de esta organización que le tocó diseñar la parte más macabra del plan mundial, el exterminio de los que ellos consideran no son dignos de habitar este planeta y por tanto tienen que acabar con ellos.

Recordemos que la mayor parte de esta élite son de origen judío y quizá eso explique su obsesión por exterminar a los que no son como ellos, ya que solo se guían por su libro sagrado que es la Tora , que les aconseja que los que no pertenecen a su raza son considerados como elementos de naturaleza animal y hay que tratarlos como tal. Debemos reflexionar e investigar sobre estos puntos para darnos cuenta en qué manos estamos y tratar de no caer en sus malintencionados planes.

A través de la carta astral de Bill Gates se advierten malos pasos planetarios que nos indican muy claramente que tendrá muchas dificultades para llevar a cabo su ya bien estructurado plan de exterminio de la humanidad.

En el próximo capítulo terminaremos de analizar cómo serán los acontecimientos que nos esperan según los planes de Bill Gates.

