El ‘pacto de silencio’ sólo duró 40 días

“No hay nada más patético en la vida que un ex presidente”, dijo John Quincy Adams a pocos días de dejar el cargo -en 1829- como sexto presidente de los Estados Unidos. Llegó a sentirse tan mal que busco continuar en el servicio público, llegando a ser miembro de la Cámara de Representantes en el Congreso por 17 años más.

Lo hizo por vocación y no por necesidad. Los presidentes salientes reciben una importante pensión vitalicia (actualmente de $200 mil dólares anuales) y servicios de asistencia.

Los ex mandatarios ya retirados se dedican a escribir libros, dar conferencias y a dejar un legado en forma de fundaciones, bibliotecas o museos. Además, algo en lo que todos coinciden sin decirlo ni firmar documentos es cumplir con el ‘pacto de silencio’. Los ex presidentes tienden a evitar hacer declaraciones públicas por un periodo prudente, que permita respetuosamente a los nuevos jefes de estado tener la oportunidad de gobernar sin interferencias. “A veces tratando ser influyentes en la política partidaria, pero siempre detrás de escena”, escribe Anthony Clark, autor de ‘The Last Campaign: How Presidents Rewrite History’ (La Última Campaña: Como los Presidentes Reescriben la Historia)

Para un ex presidente de la era reciente no hay interés de escribir libros ni dar conferencias, como tampoco el dejar un legado en forma de fundaciones, bibliotecas o museos. Su interés es regresar a la Casa Blanca de donde una elección legítima lo ‘retiró’ de la función pública. Además, solamente pasaron 40 días de dejar el cargo para romper el ‘pacto de silencio’.

Donald Trump apareció el domingo pasado en la Conservative Political Action Conference (CPAC) -plataforma que ha servido de lanzamiento a la mayoría de los candidatos republicanos a la presidencia- y no solo rompió el silencio, sino despotrico en contra de la administración Biden y sacó a relucir el directorio de sus verdades. Dijo que gano la eleccion pasada, que no deja el partido -como se había rumorado para formar otra organización política-, que puede derrotar por tercera ocasión a los demócratas -refiriéndose a su victoria en la elección presidencial del 2016, la que supuestamente ganó el año pasado y la siguiente contienda electoral del 2024-, que no provocó la invasión del Capitolio el 6 de enero, y que el presidente Biden, con su propuesta de reforma para legalizar a 11 millones de indocumentados comete un gran error al abrir las fronteras. Además, calificó al sistema electoral de enfermo y corrupto, que las elecciones fueron manipuladas y el Tribunal Supremo no hizo nada al respecto. Sin embargo, nunca habló del problema más importante que tuvo en el último año de su periodo y que es la amenaza, no solo a Estados Unidos, sino del mundo: la pandemia. Ignoro lo inmediato y prioritario, para hablar solo de sus intereses personales.

Trump reapareció con una sonrisa de oreja a oreja ante el apoyo de cientos de seguidores, expresión que se le puede quitar cuando en las siguientes semanas empiece a lidiar con una docena de demandas en las que está involucrado y que pudiera complicar su vida empresarial y personal, además de truncar sus aspiraciones para llegar a sentarse nuevamente en la Oficina Oval. ¿Usted, qué opina?