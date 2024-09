El odio político lo está hundiendo

En un segmento de “CiberDiálogos” -transmitido en redes sociales- el periodista León Krauze platica con su padre Enrique Krauze, historiador, ensayista y editor/productor, sobre los últimos acontecimientos políticos en nuestro país, al que califica como territorio con una riqueza incalculable, calificando a “México como un milagro cultural... y por eso duele tanto que desde el poder se haya plantado, la hierba, la mala hierba del odio. El odio ideológico político no pertenece al paisaje mexicano”.

Sin embargo, este “odio ideológico político” no es exclusivo de nuestra realidad. Si volteamos los ojos al norte -allende las fronteras- nuestros vecinos viven su propio infierno y si no -como dice el refrán- “para muestra basta un botón”. Después de que la popular cantante del momento Taylor Swift externara su apoyo público por la vicepresidenta Kamala Harris en la lucha por la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump mostró su enojo y explotó en un mensaje en su red social -Truth Social- donde simplemente escribió, “¡Odio a Taylor Swift!”. Y no tenemos que recordar el gran divisionismo que Trump ha provocado en muchos sectores de la sociedad, que en algunos casos se ha convertido en “odio ideológico político”, que provocó una histórica toma del Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021.

Y dentro de ese odio que promueve y sus ideas conspiracionistas, este lunes ha señalado al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, a quienes atribuye que “por su retórica” lo han intentado asesinar en dos ocasiones, además de recordar lo señalado en el debate presidencial, cuando acusó a los inmigrantes en Springfield, Ohio, de “estar comiéndose las mascotas” de los residentes (?). Esos arrebatos, conductas impulsivas agresivas, agresiones verbales y reacciones muy exageradas, están enmarcadas entre los principales síntomas de lo que se conoce médicamente como Trastorno Explosivo Intermitente. Dicen los estudiosos del tema, que esas reacciones causan gran aflicción, arruinan relaciones y provocan problemas laborales, llegando en algunos casos a desencadenar agresiones más agresivas, que solamente pueden ser tratadas con psicoterapia y la administración de medicamentos.

Las reacciones de Trump son una demostración de que “está perdiendo el piso”. Da la impresión que el exmandatario está metido en arenas movedizas y cada que habla se hunde más y se acentúa notoriamente su trastorno.

¿Usted, qué opina?