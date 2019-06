El mánager ideal de México para buscar el éxito en Premier 12

Aunque parecieren aún lejanas, son en realidad ya bastante cercanas las fechas, entre el 2 y el 5 de noviembre, en que se desahogarán los cotejos de la fase inicial del torneo preolímpico de beisbol denominado Premier 12, del cual tras su culminación en la llamada Súper Ronda de Tokio, que habrá de efectuarse entre el 13 y el 17 de noviembre en la capital nipona, se decantarán los titulares de dos espacios en calificación directa a los Juegos de la trigésima segunda Olimpiada a desarrollarse durante el verano de 2020 en Tokio.

Hay que reiterar que de los resultados obtenidos en las tres sedes de la etapa básica del certamen, que son en Seúl, Taiwán y Zapopan (el estadio de beisbol casa de los Charros de Jalisco), dos de los cuatro conjuntos participantes en cada una de esas locaciones acudirán a esa ronda final en Tokio a luchar por dos de los solamente seis lugares que tendrá el torneo olímpico.

Es interesante recordar que el bien llamado Rey de los Deportes fue disciplina olímpica a nivel demostración, de 1904 a 1992, siendo que desde ese año y solamente hasta 2008 fue considerado oficialmente con la categoría de deporte olímpico y será hasta estos próximos Juegos Olímpicos de 2020 cuando volverán al escenario del esquema olímpico, de ahí la gran trascendencia del sellado torneo preolímpico Premier 12, por ello la afirmación tajante de ser por mucho más importante que cualquier otro certamen beisbolero de los varios que se han efectuado en México, especialmente los sucedidos en 2017 y 2018 en Zapopan, que fueron el Clásico Mundial y la sexagésima edición de la Serie del Caribe, respectivamente.

Para seguir consolidando la especulación sobre cuál sería el “Dream Team” mexicano para aspirar con mayor posibilidad de éxito a lograr uno de los dos primeros sitios en la fase inicial del Premier12 en Zapopan, lo primero que hay que intentar es figurar cuál es el perfil ideal e inclusive anotar algunas ideas o trascendidos sobre quién sería el mánager ideal para junto con la comisión responsable de ello planear y concertar adecuada y oportunamente a los mejores peloteros para integrar el seleccionado que vista la franela de nuestro país.

Se mantiene la expectativa en cuanto a que el mánager del seleccionado azteca sea de alguna u otra forma vinculado a Charros de Jalisco, ya que aunque podría ser el elegido Dan Firova, que no tiene vinculación histórica o actual alguna con la organización jalisciense, hay otros tres candidatos, todos con especial cercanía con el beisbol de Jalisco, siendo Juan Navarrete y Roberto Castellón Yuen, ex mánagers de los caporales albiazules, y también se menciona podría venir a manejar el equipo mexicano un ex jugador con Charros, de profundas raíces mexicanas y que actualmente trabaja con una organización de Ligas Mayores.

Cualquiera que sea la determinación al respecto de quien será el piloto del seleccionado mexicano de beisbol rumbo a las Olimpiadas, es realmente urgente que sea designado y pueda así iniciar su labor, pues el tiempo es ya muy justo y de dilatar más la decisión se está comprometiendo las posibilidades de éxito en la encomienda y el reto final, que es el que México logre clasificar y esté presente con un equipo competitivo en la próxima Olimpiada, que será histórica, pues volveremos a ver al beisbol como deporte olímpico.

