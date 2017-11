Desgraciadamente, se ha convertido en una costumbre escuchar las amenazas por parte de Ferrari de abandonar la Fórmula Uno si sus intereses no tienen beneficios.

Los directivos de todas las partes relacionadas con la regulación del máximo circuito se reunirán el próximo martes para decidir el futuro del serial a partir de 2020, cuando caduque el acuerdo actual, y algunas de las propuestas sugeridas por la nueva administración molestaron a Sergio Marchionne.

El mandamás de Fiat-Chrysler admite que tiene que haber cambios en la categoría, en especial el tema de presupuestos, más no pretende ser cómplice de una Fórmula Uno americanizada. No existe solución sencilla, dado que aunque la gran mayoría de los seguidores apoyemos a un piloto, son las armadoras las que se juegan la reputación de sus marcas en la pista; el fracaso de Honda no pasó desapercibido en la dirección general de la transnacional, por poner un ejemplo.

El dilema de Ferrari es diferente, ¿qué es primero: la Fórmula Uno o la escudería italiana? Me cuesta trabajo imaginar el éxito comercial que tienen los de Maranello sin la exposición y romanticismo que significa su escudería dentro del circo y al mismo tiempo la máxima categoría sin los tifosis me parece inconcebible.

Liberty Media ha propuesto cambios agresivos en su búsqueda por atraer nuevos seguidores, en muchos se merecen aplausos y en otros casos necesitamos ser más crítico. La nueva administración debe de estar consciente que perder a Ferrari sería el suicidio comercial para el serial, probablemente en el contrato de compra ignoraron las letras al final del documento que le da a Ferrari poder sobre su negocio.

No creo que pase nada y se repita la historia de hace un par de años, cuando Bernie Ecclestone tuvo que cambiar su manera de pensar y acomodarse a los intereses italianos, pero ya son demasiadas llamadas de atención ignoradas y puede ser que algún día nos sorprenda y la Fórmula Uno como la conocemos llegue a su fin.

Comentarios @desdepista