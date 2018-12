El laberinto de las gasolinas

El tema es recurrente pero necesario: ¿Cuál gasolina pongo a mi auto? La realidad es que una significante parte del consumidor mexicano no sabe cuál combustible poner en sus coche pese a que en México solo hay dos gasolinas, verde y roja, de 87 y 91 octanos. Parte de la culpa de la confusión se debe a la antes monopólica (hablando de distribución) Pemex, que cuando lanzó la gasolina Premium de 91 octanos hizo una publicidad que invitaba a la gente a usar ese combustible en todos los autos nuevos, cuando la realidad es que incluso hoy, 28 años después del lanzamiento de las gasolinas Magna y Premium (roja y verde), que sustituyeron la Nova, mucha gente piensa que la Premium es mejor simplemente por tener más octanos, lo que no necesariamente es cierto.

Lo primero que tanto Pemex como las demás distribuidoras de combustible que ya operan en México deberían hacer es aclarar que en este país la norma para medir el octanaje de los combustibles es AKY y no RON, que es la norma utilizada en Europa. Sería muy útil que en las bombas donde dice el octanaje, también dejaran en claro la norma utilizada para medirlo.

Luego, los fabricantes también podrían ayudar en esa confusión, lo que podría resolverse con una simple calcomanía en el tanque que dijera algo así como: “Gasolina Verde AKY de 87 octanos o Roja AKY de 91 octanos”.

La tarea del consumidor

Pero también nosotros tenemos la culpa. En la gran mayoría de los casos simplemente por flojera de buscar la información correcta, algo que no solo pasa con las gasolinas, también es igual cuando asumimos que si vamos a cambiar solo dos neumáticos los nuevos deben ir adelante, cuando la correcto es que vayan atrás.

En el manual del propietario debe venir indicada la gasolina adecuada para nuestro auto, aunque con frecuencia la redacción puede ser confusa. Si tu auto dice RON 95, esto equivale a AKY 91 es decir, Premium o roja (puesto que las nuevas distribuidoras ya usan distintos nombres para su combustible). Si dice Ron 91 esto equivale a Magna, o verde.

Hay que estar conscientes que hay algunos mitos sobre qué gasolina lleva cierto tipo de motores. Por ejemplo, muchos juran que un motor turbo necesariamente pide una gasolina de mayor octanaje debido a la más alta compresión de la máquina, pero hay motores que usan turbinas y funcionan perfectamente con 87 octanos, como muchos Ford EcoBoost.

La gasolina con 91 octanos no es “mejor” ni “más limpia” que la de 87, simplemente es distinta, hace la detonación más tarde. Usar Premium en un auto diseñado para Magna es casi siempre tirar dinero. En algunos casos puede dañar el motor, aunque no tanto como lo haría usar Magna en un auto diseñado para Premium. Hay también los vehículos que pueden funcionar con cualquiera de las dos, como los Mazda.

La forma de saber cuál usar no es otra más que consultar el manual del propietario, que si no lo tenemos, seguramente Google nos puede ayudar.

Por último: no usen etanol, daña los motores a largo plazo. Y para ahorrar gasolina, no hay más que andar más despacio, principalmente en el arranque, los “productos milagro” simplemente no funcionan.