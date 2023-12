El juicio político, ¿es la puntilla?

Fue desde hace nueve meses -en marzo- cuando asumieron el control de la Cámara de Representantes, que los republicanos iniciaron la ofensiva en contra del presidente Joe Biden. Querían ligar los problemas legales de su hijo Hunter Biden con supuestos beneficios obtenidos por el mandatario. Y fue el 13 de septiembre cuando en su cuenta de X, el congresista Kevin McCarthy -en aquel entonces líder de la Cámara Baja-, escribió : “Estoy ordenando a los comités de nuestra Cámara de Representantes que abran una investigación formal de juicio político contra el presidente Joe Biden. En los últimos meses, los republicanos de la Cámara han descubierto acusaciones serias y creíbles sobre la conducta del presidente: una cultura de corrupción”.

Los republicanos estaban dando los primeros pasos para solidificar su petición de juicio político -impeachment- que pudiera llevar a la destitución del mandatario quien está en la búsqueda de la reelección. Sin embargo, -hasta el momento- un asunto de un familiar del presidente, se ha llevado al terreno político en la antesala de la contienda presidencial. Pero la investigación a los supuestos vínculos de Biden en los ilícitos negocios de su hijo carecen -por lo menos hasta ahora- de fundamentos o acusaciones sólidas y directas que lo comprometan durante esta administración y se refieren a acciones que sucedieron cuando Biden se desempeñaba como vicepresidente en los dos mandatos de Barak Obama. Además, en la realidad de las percepciones, Joe Biden está relegando en la preferencia ciudadana -y su popularidad bajando-, donde el ex presidente Donald Trump está ubicado como el preferido en caso de llevarse a cabo hoy la elección. La última encuesta de opinión de la cadena CNN de esta semana ubica a Trump arriba con un 49 por ciento, mientras que Biden tiene 45 por ciento. Y lo más revelador, el

presidente Biden está detrás de Trump en cinco de los seis estados más importantes electoralmente hablando, según indican las encuestas de The New York Times y el Siena College. En estas entidades -Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania- los márgenes de diferencia son de cuatro a 10 puntos porcentuales.

Así resulte “absurdo” o como “una desvergüenza”, cómo califico Hunter Biden la investigación a su padre, el proceso que se inició en el Capitolio en contra del presidente es una piedra más al camino sinuoso que tiene Biden para intentar mantenerse en la Casa Blanca. Tiene en su contra las encuestas -que paulatinamente siguen dándole la espalda-, la profunda insatisfacción por el manejo de la economía y algunos asuntos de seguridad -como la frontera-, que pudieran corregirse en los próximos meses, pero lo que no se puede subsanar son las dudas que hay sobre su edad y las condiciones físicas a las que se enfrentará en otros cuatros años en la oficina Oval. Por lo tanto, ante las adversidades actuales, en el futuro mediato, solamente las investigaciones que pudieran concluir con el inicio de proceso de juicio político -que se ve improbable- pudieran vulnerar más la imagen de Biden y a la postre pudieran significar la puntilla para su extraordinaria carrera política.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net