El juicio a Trump,  ¿una pérdida de tiempo…?

Habrá que iniciar con una pregunta. ¿Hay posibilidad de que resulte culpable?. La respuesta sería: Improbable. No por falta de argumentos o elementos, sino por falta de votos en el Senado. Es el segundo juicio político a Donald Trump (primer presidente que es sometido a este proceso en dos ocasiones) que se inicia hoy. Y al finalizar este, que se estima será en una semana, sabremos si el exmandatario es encontrado culpable del cargo de incitar a la insurrección y como consecuencia el ataque al Capitolio. De encontrarse culpable, políticamente estará muerto, ya que nunca podrá ocupar un puesto público (además de estar sujeto a posibles demandas a ventilarse en cortes civiles), cortando las aspiraciones de volver a llegar a la Casa Blanca en el 2024 como ha manifestado su intención.

En el primer juicio, que resultó exonerado en el Senado, se le acusaba de pedir la intervención de Ucrania para verse favorecido en la elección. Argumento de la Cámara Baja que no convenció a los senadores para proceder. En esta ocasión la Cámara de Representantes somete su decisión de juicio político con un argumento sencillo: La responsabilidad de la singularmente provocación a la incitación directa que hizo el pasado 6 de enero cuando pidió a sus seguidores -minutos después protagonistas de la ocupación- “caminar como demonios por la avenida Pennsylvania al Capitolio para recuperar nuestros país”. Una incitación que no queda para la interpretación, porque hoy son los mismos congresistas los que son testigos de la invasión al recinto.

Para el equipo de abogados del ex mandatario es cuestionable la interpretación que pudo haber tenido en su discurso, lo consideran inconstitucional amparándose en la primera enmienda de la Constitución sobre la libertad de expresión, y que no procede, ya que un juicio de esa naturaleza no se aplica porque ya no es un presidente en funciones.

Al margen de la argumentación a evaluar en el Senado surge una incógnita y estar concientes que para encontrarlo culpable, se necesitan 67 votos de los 100 congresistas. Eso significa que las democracias deben de tener el apoyo de 17 republicanos que parece poco probable, cuando hasta el momento tienen, si acaso, los ocho han manifestado estar a favor de inculpar a Trump.

Si la decisión procediera de los ciudadanos -muestran las encuestas- el 50 por ciento lo encuentra culpable y el 45 por ciento inocente. ¿Usted, qué opina?