El inquilino, otra vez de ofrecido

En el discurso de los festejos del aniversario de la Independencia de México -septiembre del año pasado-, Andrés Manuel López Obrador, habló de que nuestro país presentaría ante la Asamblea General de Naciones Unidas un plan de paz para la invasión de Rusia en Ucrania, que básicamente plateaba una tregua entre las naciones por cinco años.

Solamente pasaron unas horas del ‘pomposo’ anuncio, cuando desde Kiev -capital de Ucrania- llegó la reacción del presidente Volodímir Zelensky - a través de su asesor Mykhailo Podolyak-, quien dijo que la propuesta “Es un plan ruso”. Y su comentario fue a la cabeza del inquilino de Palacio Nacional, de quien dijo “los pacificadores -como AMLO- que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa. López Obrador, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas ante la próxima ofensiva?. Entonces, su plan es un plan ruso”.

En aquel entonces, la respuesta de Andrés fue que la respuesta ucraniana fue por “sectarismos o intereses de élite”. Y ayer, atento a ‘estar’ donde no lo invitan y hablar para distraer de no asumir sus responsabilidades y funciones como presidente de México, se ofreció gustoso a ser parte de un esfuerzo de paz en Ucrania que se llevará a cabo a iniciativa de Arabia Saudita. “Si hay aceptación tanto de Ucrania como de Rusia de buscar opciones para alcanzar la paz en ese conflicto, nosotros participaremos. Si las partes en conflicto se ponen de acuerdo y convocan con ése propósito, nosotros estamos por la paz, no queremos que continúe la guerra Rusia-Ucrania, es muy irracional, sufre mucha gente, son pérdidas de vidas humanas y lo único que se potencia es la industria bélica, el uso de las armas y nosotros no queremos que haya conflictos bélicos en el mundo, queremos la paz, si hay esa voluntad por buscar acercamientos, nosotros desde luego contribuimos, participamos”.

¡Oye Andrés!, en México también “estamos por la paz”, entonces en dónde ubicamos en la historia de nuestro país al récord de más de 160 mil muertes violentas que llevamos en este sexenio; que aquí en nuestra patria esas muertes no son “irracionales” como dices; que con esos decesos la gente no “sufre mucho” como mencionas; que no son para ti “pérdidas humanas” esas 160 mil víctimas; que en México no hay “esa voluntad para buscar acercamientos” -¡parece que no!. La verdad, es que ni “contribuyes” como mencionas, ni “participas” como presumes y solamente evades la responsabilidad de actuar como autoridad que te corresponde. Antes de hablar de paz en otras partes del mundo y ofrecerte de ‘pacificador’ -solo para distraer la atención-, cumple primero con México, que aquí con tantos “abrazos, no balazos” llevamos más muertos que muchas guerras en el mundo.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net