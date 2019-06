El indispensable amigo de la pelota

Aunque no exento de alguna polémica, el bate que se utiliza en la práctica del beisbol no tiene tanta discusión hasta ahora como la que se genera por la pelota. El tolete que se usa profesionalmente en las Ligas Mayores, tiene medidas aprobadas por la organización de Grandes Ligas y debe ser de contorno no mayor de 2 3/4 pulgadas (7 centímetros) de diámetro en parte más gruesa y no tener más de 42 pulgadas (1.07 metros) de largo.

En la antigüedad del beisbol se usaban palos sin alguna clase de restricción, los bateadores generalmente crearon sus propios bates, esto condujo a producirse diversas consecuencias en cuanto a la eficiencia de los toleteros, acorde a las distintas formas y tamaños del bate usado en esas épocas.

En 1859 se estableció que los bates podrían ser de no más de dos pulgadas de diámetro, y de cualquier longitud. Después de diez años, se acotó a 42 pulgadas de largo.

En la década de 1890 a 1900, los bates ya no podrían ser planos al final de su morfología y se aumentó el diámetro un cuarto de pulgada, haciendo el diámetro máximo de dos y tres cuartos de pulgada; el primer bate metálico de beisbol se creó en 1924, aunque su utilización fue permitida hasta 1970.

En cuanto a su forma, es de diámetro variable sobre un eje, de manera que la parte que golpea la pelota es mayor, y la parte donde el jugador agarra el objeto es la más delgada. La geometría es primordialmente cilíndrica y cónica.

Para su confección se acostumbra la madera; entre las mejores se tiene la proveniente del fresno americano, del abedul, del árbol de maple y del arce.

Anteriormente podían ser fabricados de aluminio, pero quedó prohibido desde hace muchos años a nivel profesional. Entre infantiles y amateurs todavía se usa aunque la tendencia es usar solo madera.

La fabricación de los bates se hace de manera similar a como se hacía 115 años atrás. Se elige un árbol de entre 40 y 60 años de edad y se corta en fragmentos de 102 centímetros a los que después se les da forma cilíndrica de 7.6 centímetros de Diámetro. Los fragmentos se secan en hornos de seis a ocho semanas antes de ser moldeados.

Para darles forma, cada leño es colocado en uno de tres tipos de tornos: un torno trazador para equipos profesionales, un torno de corte trasero para bates no profesionales para adultos y el torno para toletes infantiles y para jugar al softball .

Una vez que el bate ha tomado forma, el fabricante lo pule hacia abajo con una lija del número 80. Luego pasa por la marcadora para grabarle el logotipo, y posteriormente es lijado y recubierto con un terminado natural o brillante en dependencia de la solicitud.

El bate de madera lleva un sello o marca, la cual es pirograbada por la casa que lo fabrica.

En la MLB no hay una marca específica de bate de beisbol sino que son varias, y deben ser autorizadas por la organización. Entre las más usadas: Chardler, Sam Bat, Louisville, Victus, y Easton, siendo las dos primeras las más caras, la Louisville la más antigua y Victus de las más nuevas que se están comercializando.

En la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se puede usar cualquier bate siempre que esté autorizado. Se usan las mismas marcas, pero también hay fabricantes mexicanos; uno que está irrumpiendo en el mercado es Victory y de los bates americanos la marca que más se usa en nuestro país es la Louisville.

La pelota juega un papel preponderante en el juego de beisbol, pero no menos importante es el bate que juntos forman un binomio indispensable para hacer posible el perfecto juego del Rey de los Deportes.

