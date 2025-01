El impacto de la pantalla del celular en la mente de los jóvenes

En la actualidad, es común observar a muchos jóvenes inmersos (adultos también) en sus teléfonos inteligentes, atrapados en un ciclo de uso excesivo de redes sociales que los lleva a la pasividad, la pereza y la falta de productividad. Este comportamiento no surge de la nada, sino que está impulsado por una combinación de factores psicológicos, sociales y culturales que moldean sus hábitos y prioridades.

Las redes sociales están diseñadas para captar la atención mediante recompensas inmediatas. Los “likes”, notificaciones y comentarios generan una sensación de placer momentáneo al liberar dopamina, un neurotransmisor que refuerza el hábito de revisar constantemente las plataformas. Este diseño intencional los hace propensos a desconectarse del mundo real y a priorizar el entretenimiento digital sobre actividades más significativas.

Además, muchos jóvenes encuentran en las redes sociales una forma de escapar de las presiones y responsabilidades de su entorno. Enfrentar problemas personales, familiares o académicos puede ser abrumador, y distraerse con contenido superficial se convierte en un mecanismo de evasión. Al mismo tiempo, la necesidad de validación y pertenencia en un entorno digital los motiva a permanecer conectados para seguir las tendencias y evitar sentirse excluidos.

Otro aspecto clave es la falta de un propósito claro. Cuando los jóvenes no encuentran metas que los inspiren o se sienten desconectados de sus pasiones, es más probable que se refugien en actividades pasivas. Esto se ve exacerbado por un sistema educativo que, en muchos casos, no fomenta el aprendizaje significativo ni la creatividad, así como por entornos familiares que no siempre ofrecen estímulos positivos sino más bien estresantes.

La tecnología misma también desempeña un papel crucial. Las plataformas digitales utilizan algoritmos personalizados que muestran contenido adaptado a los intereses personales, lo que las hace irresistibles e impide que las abandonen. Esto se suma a la cultura de inmediatez y consumo constante que domina la sociedad actual, donde el entretenimiento rápido parece más atractivo que el esfuerzo sostenido.

La solución a este problema radica en un enfoque integral. Es fundamental fomentar el propósito personal y la autodisciplina en los jóvenes, ayudándolos a encontrar actividades significativas fuera de las pantallas. Promover alternativas como el deporte, las artes o el voluntariado, y educarlos sobre el uso consciente de la tecnología son pasos esenciales para equilibrar su vida. El desafío está en transformar esta era de hiperconectividad en una oportunidad para el crecimiento personal y colectivo. Y evitar estar molestos o enojados con esta situación.