El gran bocón

Mentir, engañar, hacer trampa, ocultar información, vituperar, ofender, injuriar, denostar, ultrajar, humillar, acosar, son actitudes cotidianas del Ejecutivo de la Nación en sus Conferencias Mañaneras. Así ha sido desde la primera vez que se plantó en ese escenario que copió al dictador Hugo Chávez y que le ha sido fundamental para manipular información a su antojo para comunicar con sus huestes. Desde esa tribuna ha pronunciado más de 100 mil mentiras y un reciente reporte de Artículo 19, develó esta semana que solo 5.9 por ciento de sus declaraciones son verdaderas; 2.9 verdaderas pero…, 58.8 no se pueden probar; 26.5 son falsas y 5.9 engañosas.

De acuerdo con el Gobierno federal, la existencia de estos espacios se fundamenta en la transparencia y rendición de cuentas del poder ejecutivo. Pero no existe ni lo uno ni lo otro.

Artículo 19 presentó, en los últimos dos años, 84 solicitudes de información y 22 recursos de revisión sobre 34 declaraciones realizadas por el presidente entre 2019 y 2022.

El informe de la investigación de Artículo 19 concluyó que “el gobierno federal ha desplegado una estrategia de desinformación dentro de su política de comunicación social, la cual se acompaña de la cancelación efectiva de los procesos legales de acceso a la información, así como del ataque a voces críticas, a las que identifica como adversarias”.

En la semana que está por concluir, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México ni se produce ni se consume fentanilo, y aunque es cierto que los datos muestran un nivel mucho mayor de uso de sustancias y muertes por sobredosis en Estados Unidos, reportes oficiales muestran que el dicho del mandatario es falso y que sí circula esa droga en el país.

Esto, con el contexto de que el Presidente reclamó a congresistas republicanos que presentaron un proyecto de ley para designar a los cárteles que trafican con fentanilo como grupos terroristas.

“Ya agarraron lo del fentanilo, que ‘es responsabilidad de México’. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos, los cárteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo y más a fondo?”, refirió.

Pero su dicho se cae a pedazos frente a reportes de su propio Gobierno e inclusive de sus declaraciones de las que existen toda clase de pruebas.

Baste señalar que el pasado 15 de febrero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó un comunicado informando sobre el aseguramiento “de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo y el laboratorio con mayor capacidad de producción de metanfetamina en el municipio de Culiacán, Sinaloa”.

Cuatro días después, otro comunicado reportó el aseguramiento de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo en Culiacán, donde se decomisaron 530 mil pastillas de posible fentanilo y 30 kilos de probable fentanilo en polvo.

Y en una conferencia matutina el 20 de julio pasado, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, informó sobre el decomiso de 568.13 kilogramos de fentanilo, lo que era entonces “el mayor aseguramiento que se ha tenido en fentanilo en la administración”, en un laboratorio también ubicado en Sinaloa.

En el cuarto informe de gobierno, la propia Sedena informó sobre el aseguramiento de 1 millón 736 mil pastillas de fentanilo, de septiembre de 2021 a julio de 2022.

Según una base de datos de la Secretaría, en respuesta a una solicitud de información, de 2017 a junio de 2022 militares habían asegurado al menos 14 millones de pastillas de fentanilo en el país.

El propio López Obrador en la conferencia del día siguiente mencionó que durante su Gobierno “en el tiempo que llevamos es cuando más se ha confiscado fentanilo, seis toneladas”.

La otra gran mentira de la semana pronunciada sin rubor alguno por el Presidente, se registró el pasado lunes 13 de marzo, durante la conferencia Mañanera, cuando un reportero de un medio estadounidense le inquirió sobre las alertas de viaje que emite la Casa Blanca a sus ciudadanos para que eviten viajar a 29 estados de la República, y en tono retador afirmó:

“Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad”, comentó e incluso hizo hincapié en el número de norteamericanos que han llegado a vivir al país en épocas recientes.

López Obrador dijo que las advertencias de viaje de Estados Unidos y los informes de violencia en México eran resultado de una conspiración de políticos conservadores y medios de comunicación estadounidenses para desprestigiar su administración.

Pero como en este tema también las estadísticas están por todas partes, el periodista Jorge Ramos, quien es titular del noticiero de Univisión en Estados Unidos desde hace 37 años, no tardó en refutar los dichos al Presidente mexicano y exhibir la mentira.

La fama de mentiroso del Presidente Andrés Manuel López Obrador trasciende nuestras fronteras. El propio Jefe del Ejecutivo se encargó en días pasados de consolidar dicha fama ganándose además un muy duro editorial y un cartón aún más agresivo publicados en el diario Chicago Tribune donde tildan al mandatario mexicano de ser un líder “mentiroso y delirante”.

“Las mentiras de AMLO sobre el fentanilo no salvan vidas”, fue el titular de la señalada publicación del pasado miércoles.

En tanto, el cartón firmado por Scott Stantis, exhibe una imagen del presidente tabasqueño parado sobre el mapa de la República Mexicana cubierto de pastillas azules mientras pregunta, ¿fentanilo?, ¿cuál fentanilo?

Se podría decir que a Andrés Manuel le tiene sin cuidado lo que se opine o se diga de él más allá de nuestras fronteras. Está claro que no le ruboriza que le contabilicen más de 100 mil mentiras. Que se confirme que sólo 5.9 de sus declaraciones sean verdaderas. No le importa aparecer como el gran mentiroso de este país. A él lo único que le interesa es que sus simpatizantes y votantes le sigan creyendo, se sigan desayunando sus mentiras y sigan reproduciendo sus falsedades.

