El futuro eléctrico de Kia

Hace unas semanas, tuvimos el lanzamiento global del más reciente vehículo eléctrico de Kia, el EV3. Compacto, con dos baterías a elección del consumidor, una distancia entre ejes similar a la mucho mayor Sportage, el EV3 promete ser un eléctrico con precio contenido, buen manejo, tecnología de punta y el diseño actual, de ángulos fuertes y líneas rectas, que vimos en la premiada EV9.

Ya sé lo que muchos están pensando: ¿Por qué otro vehículo eléctrico en un momento en el que muchas marcas están alejándose de ellos? Es aquí donde me refiero a acertada decisión de la marca coreana.

Ya sabemos que otras marcas tomaron la decisión de no entrar de lleno al mercado de eléctricos por considerar que el futuro no está precisamente ahí. Otras han anunciado recortes en los planes de electrificación de su gama de vehículos, en función de la desaceleración del apetito global por vehículos eléctricos. Pero ninguna podrá mantenerse fuera de los eléctricos completamente, ni cortar todas las inversiones en ese segmento. Porque, aunque los eléctricos tal vez no substituyan a los motores de combustión interna, al menos por las siguientes dos décadas, habrá un importante mercado para los vehículos eléctricos y quedar fuera de él no es particularmente una decisión sensata.

Kia anunció, en 2021, un cambio completo en su estrategia a futuro. Su nombre dejó de ser “Kia Motors” para ser simplemente, “Kia”. También mostró un nuevo logotipo, ahora bidimensional. Las fachadas de sus distribuidores comenzaron también a renovarse, saliendo del rojo “pasión” de antes para tonos más neutrales y considerados elegantes, como negro, gris y plata. Kia se modernizaba y maduraba.

A finales de 2022, tuve la oportunidad de probar esta transición hacia la madurez, que lejos de ser aburrida como muchos pudieran pensar, resultó emocionante.

Como jurado de los World Car Awards, estuve en Los Ángeles para manejar varios de los vehículos que competían por el codiciado premio y entre ellos estaba el EV6 GT cuyo manejo me sorprendió por la agilidad impresionante, pero más por la similitud que tiene con un vehículo de gasolina. En manejo, el EV6 GT no exige sacrificios ni aprendizaje al piloto. Todo lo contrario.

Eléctricos, gasolina e híbridos

Conducir el EV6 GT fue una experiencia de esas que no olvidas, que te pone una sonrisa en la cara y te hace el día. Rápido, estable, preciso. Muchos de mis colegas estuvieron de acuerdo conmigo, tanto que eligieron el EV6 GT como el Auto de Performance de 2023.

Ese nombramiento se dio en el Salón de Nueva York de 2023, justo el lugar donde Kia mostraba su nuevo eléctrico, la SUV EV9 que un año más tarde, en el mismo lugar, fue elegida no sólo como el mejor auto eléctrico de 2024, sino que ganó el World Car Awards como mejor vehículo. No es un logro menor el de la EV9, porque consiguió ser elegida como el mejor incluso sobre muchos rivales con motores híbridos o de combustión interna, no solo sobre los demás vehículos con propulsión eléctrica.

Si he hablado hasta ahora de puros eléctricos, pareciera que el todo futuro de la marca está centrado en ellos, pero no es así, aunque los modelos que han lanzado o mostrado a la fecha me parecen muy prometedores y tan es así que los premios a escala global que han conseguido han sido numerosos. El EV6 GT Line, por ejemplo, resulta una gran alternativa para el que quiere entrar al universo de los eléctricos, con buena autonomía, confort, manejo y las virtudes de no pagar tenencia, contar con estacionamientos privilegiados y circular todos los días.

Como no todo es blanco o negro, Kia también tiene modelos con tecnología híbrida dentro de la oferta de la marca en México, creando ese eslabón hacía los eléctricos, algo que podría tener mucho más sentido para algunos.

La compañía promete más de todo en el futuro. Híbridos, por ejemplo, habrá seis nuevos en 2024 y ocho más en 2026, esto a escala global, como también una gama de vehículos comerciales eléctricos, que son multipropósitos destinados a cubrir la necesidad de distintas empresas.

Particularmente, siento que los eléctricos son y serán una importante alternativa, aunque tengo dudas sobre si substituirán a los de gasolina. Precisamente por esto, creo que la estrategia de Kia resulta más inteligente que la de otras que se fueron casi todas hacia un solo lado. Hacia donde vaya el mercado mañana, los coreanos parece que estarán listos.