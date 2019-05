El futuro de Chapala

Chapala es una marca inamovible desde que mi madre me llevaba a pasar unas vacaciones para que caminara descalzo y evitara que me operaran de las anginas; en la adolescencia, el verano lo pasábamos ‘a la sombra de las muchachas en flor’, como lo hacía el narrador de Proust en Balbec. Por todo esto, siempre recuerdo la vida en Chapala de estas tres generaciones: los abuelos (Guillermo de Alba y Maclovia); mi madre (Mina de Alba) y la propia que añora ‘la dicha inicua de perder el tiempo’. Sin duda, Chapala ha sido un faro con el que he podido observar las tormentas sin tener que naufragar.

“En enero del 2002 fui a visitar a Mina, mi hermana en Ajijic. Impresionado por lo que veía, soñé que el lago recuperaría un día su nivel y que la cuenca volvería a estar en equilibrio para que sus habitantes la disfrutaran sin destruirla necesariamente. Quería volver a tener fe en esos seres que son capaces de revertir la tragedia y transformar el círculo vicioso en virtuoso. Estoy seguro que hay gente dispuesta, con recursos, tecnología y conocimientos que pueden revertir esta situación. De esa manera, agobiado por el panorama, prefería soñar, pues, lo que veía era sencillamente patético” -texto editado de lo que me publicaron en ¡Salvemos a Chapala! (Diana, 2004, pág. 21).

Acabo de estar un día en Chapala para conocer el proyecto que estoy seguro será un nuevo parteaguas en la vida del lago, tal como me lo explicó el arquitecto Jaime Gómez Vázquez Aldana quien, con un grupo de empresarios tapatíos y el Gobierno estatal, van a llevar a cabo la ‘refundación integral de Chapala’ empezando por el principio: el saneamiento de sus aguas, uno de los mayores y más valiosos bienes comunes de la región, seguido por un aumento sustancial en el volumen de almacenamiento a través del dragado, con todos los beneficios y retos que implica, así como, las nuevas vías y medios de transporte y la creación de una zona acuática-terrestre frente al parque de la Cristiania.

Es asombroso lo que proyectan hacer, tratando de armonizar las necesidades de los pobladores y del turismo en esto que será una nueva etapa en la vida del Lago y en las poblaciones de la Ribera.

El Gobierno estatal dio los primeros pasos para aportar la masa crítica necesaria para que el proyecto se lleve a cabo. Tal como me explicó Jaime, después del saneamiento, van a dragar el lago y, con eso, evitar una mayor vaporización con lo que mejoraría la Ribera tanto la vida acuática como la biodiversidad del lago.

Con los trabajos de dragado se podrá llevar a cabo una ‘navegación local’ entre los muelles que se instalarán a lo largo de la ribera en una ‘ruta náutica’ con enlaces y diferentes fondos para las embarcaciones que se tienen pensadas aunque, de manera prioritaria, pensando en el transporte público de personas y enseres y por eso, habría que ampliar algunas de las escalas acuáticas para el perfil turístico con un cuerpo de agua similar a los lagos que hay en otras partes del mundo -tal como me explicaba Jaime.

Con una parte de la tierra dragada van a crear “una isla con un parque público, un mercado artesanal, un salón para eventos culturales conectada con un tren local y la necesaria vialidad para el transporte eléctrico, acceso a un campo de golf, muelle para regatas y pesca ecológica. Dos hoteles gran turismo, town houses de tiempo parcial, cinco torres de condominio con vista panorámica, ocho condominios con vista al lago y dieciséis condominios con vista al canal del lago, un ferrocarril a Guadalajara y un anillo de acceso rápido” -apuntó Jaime Gómez Vázquez Aldana.

Asombrado de imaginar lo que será la vida en el lago, la villa y en la Ribera para las futuras generaciones, estoy seguro que Chapala, la villa del recuerdo, estará una vez más en el mapa de México.



(malba99@yahoo.com)