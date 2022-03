El factor Colosio

Movimiento Ciudadano no es pequeño, tampoco es grande. Tienen dos grandes estados, Jalisco y Nuevo León; las dos grandes ciudades y economías fuera de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Eso por sí solo lo hace competitivo, pero no le da para ganar. Salvo que, además, tiene al candidato: Luis Donaldo Colosio, una marca que por sí sola pesa y convoca electores.

Los gobernadores que parecían envalentonados rumbo a la candidatura ya bajaron los cuernos. Primero fue Enrique Alfaro y luego Samuel García. Ambos saben que contra Colosio no tienen nada que hacer, pero que tienen que estar ahí por si pasa cualquier cosa, que no pueden dejar al partido sin competencia interna. Sobre todo se sabe que son ellos los que tienen el poder y el dinero en estos momentos. Samuel ya se vio en el gabinete; Alfaro seguramente también.

Con los gobernadores alineados, dos presupuestos importantes y un candidato carismático, el gran ganador es Dante Delgado.

El presidente del partido se destruirá en los próximos meses en uno de los hombres fuertes del país. Si PAN y PRD alianza quieren que pasen por su aduana. Al PRI ya le dijo que no lo quiere, que una alianza donde está el tricolor está descartada. Puede haber mucho de personal en la decisión, no hay que olvidar que ese fue el partido por el que fue gobernador de Veracruz y también el partido que lo traicionó y el que lo metió a la cárcel. Pero también de estrategia: tener al PRI apoyando a Colosio limita el discurso antisistema.

A 24 meses de que comience la campaña a la presidencia MC tiene ya alineado el escenario, mientras que en el PAN y el PRI no sólo no tienen claro qué van a hacer sino ni siquiera qué son y en Morena, como todo partido en el poder , se dan hasta con la cubeta. Si algo sabe Dante, el viejo lobo naranja, es que en política importa lo que se construye día a día, paso a paso, que nada es, sino que va siendo. Si el presidente no logra mantener su coalición con el Verde y el PT, algunos de estos prefieren tener a Ricardo Monreal como candidato, simplemente porque puede obtener más votos y por tanto más de los que les ofrecen la coalición, y el PRI lanza candidato propio, el escenario se perfila para una eleccion muy dividida y donde tuvimos un ganador con menos de 35 por ciento de la votacion.