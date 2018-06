Tengo en mis manos un clásico: “El estilo personal de gobernar”, de Daniel Cosío Villegas (1975, su sexta edición). Lo conseguí en un puesto de viejo en el baratillo de los domingos en Avenida México. Fue un golpe de suerte total.

Es, como el propio autor lo explica, la segunda parte de su ensayo “El sistema político mexicano. Las posibilidades de cambio”, donde escribió sobre el partido predominante en un grado abrumador y un Presidente que contaba con facultades y recursos amplísimos, pero a diferencia del texto previo, dice, sólo limitadas por los grupos de poder que buscan el favor presidencial. Son las facultades metaconstitucionales descritas también después y en lenguaje jurídico por Jorge Carpizo.

No se si López Obrador va a ganar. Pero con independencia de ello tiene un apoyo muy importante. Sin contar a los ingenuos que no se creen el autoritarismo de AMLO, existe una base gigante de personas, las cuales sí lo quieren expresamente. Ya lo decía en éste lugar hace algunas semanas, los mexicanos tenemos un gen antilibertario. Y viene desde siempre. Desde el Tlatoani (el que habla) detentador del poder político y religioso, y el Rey de España, también ligado a la religión, pero no de forma tan total y cruel como en el mundo mexica. Antecedentes autoritarios ambos. Es como la corrupción: un asunto cultural, histórico. Nos guste o no.

López Obrador lo dice claro y transparente: la solución a todos los problemas del país es él. Su propuesta, en otras palabras, es su estilo personal de gobernar. Dice Cosío, como punto de partida: “...puesto que el Presidente de México tiene un poder inmenso, es inevitable que lo ejerza personal y no institucionalmente, o sea que resulta fatal que la persona del Presidente le dé a su Gobierno un sello peculiar, hasta inconfundible. Es decir, que el temperamento, el carácter, las simpatías y las diferencias, la educación y las experiencia personales influirán de un modo claro en toda su vida pública y, por lo tanto, en sus actos de Gobierno”.

Al día de hoy, las cosas son diferentes. Hay equilibrio de poderes, una opinión pública libre aunque tocada, como en todo el mundo, por las llamadas noticias falsas en redes sociales, y mal o bien gozamos de cierta institucionalidad. No tan sólida, por desgracia, como la norteamericana, que ha logrado frenar a Trump en muchísimas locuras.

El texto de referencia analiza la forma de gobernar de Luis Echeverría a la mitad de su sexenio. Por ello no es una crítica injustificada decir que AMLO quiere volver al pasado no democrático, autoritario. Además se parecen tanto... Pero para lograrlo requiere necesariamente controlar como antes, a todos los poderes del Estado. Ya ha amenazado con reventar a la Suprema Corte de la Nación, ya sea agregándole miembros a modo o mediante la creación de un tribunal constitucional. Y gane o pierda, tendrá una enorme fuerza en el Congreso. Buscaría subyugar a gobernadores, sindicatos, opinión pública, medios y desaparecer entes constitucionales autónomos como la CNDH, el INE, el INAI, Banco de México, etc. Para eso es la “constitución moral”, además de la reelección presidencial.

No estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Hay mucha gente deseosa del estilo personal de gobernar de López Obrador y si se puede para siempre. No entiendo en cambio a los ingenuos incapaces de notar que esa es su propuesta. Las demás salen sobrando.