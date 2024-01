El espaldarazo de Lemus a Dante

Comentaba ayer que mientras el miércoles pasado el gobernador Enrique Alfaro despotricaba una vez más contra la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC) y reprobaba la banalidad con la que su homólogo y correligionario de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, anunciaron la precandidatura presidencial de Jorge Álvarez Máynez, brindando con cervezas Carta Blanca, el candidato naranja a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, y cuadros emecistas cercanísimos a él como el líder de los senadores de MC, Clemente Castañeda, la candidata a la alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y el coordinador local de este partido, Manuel Romo, validaban en la Ciudad de México la postulación del zacatecano egresado del ITESO.

No sabemos si estén o no de acuerdo en el fondo con el gobernador de Jalisco, en lo que afirmó en el sentido de que lo hecho por MC a nivel nacional en las formas para designar a su candidato presidencial estaba “muy mal” y afectaría las campañas de las y los candidatos emecistas en el Estado. Por lo pronto, su presencia en el cónclave naranja despierta dudas de que así sea.

En ese sentido, el que no quiso dejar nada a las interpretaciones fue Lemus, quien ayer de plano salió a dar un espaldarazo a Dante Delgado, al ratificar su apoyo a la precandidatura de Álvarez Máynez, como una muestra de gratitud a MC. “En mi paso por la política”, expresó, “Movimiento Ciudadano me ha arropado como candidato externo, me ha dado la oportunidad de hacer una trayectoria lejos de los partidos de siempre y por ello les estoy muy agradecido”.

Este guiño, que contrastó con las descalificaciones que Alfaro había lanzado 24 horas antes a la dirigencia emecista, vino tal vez en reciprocidad al gesto que tuvo Dante con él, cuando el miércoles le cedió su lugar en el presídium de la convención de MC para que fuera Lemus quien levantara el brazo al precandidato presidencial naranja.

Aunque también puede ser porque Lemus sabe muy bien que él es el abanderado a la gubernatura de Jalisco por MC, porque Dante lo apoyó con todo cuando desde la Casa Jalisco y Palacio de Gobierno le querían cerrar por todos los medios esa posibilidad. Aquí, como lo dejaron ver siempre claramente, querían que fuera Clemente, Esquer, Verónica o Zamora.

Habrá que ver cómo reacciona el emecismo de Jalisco a las muestras de gratitud de Lemus al tan criticado Dante en estas tierras. Por lo pronto, ya desde ayer lanzaron señales de que fue tomado por algunos en el Gobierno estatal como un nuevo “error de principiante” que podría herir nuevamente susceptibilidades. Veremos y contaremos.

