El encuentro entre el semiconductor de Corea y el tequila de México

Jeong-in Suh, Embajador de la República de Corea en México

Me complace visitar Guadalajara, la capital del Estado de Jalisco; un lugar donde el tequila y la ciencia están finamente armonizados y que son representativos de la riqueza cultural y el futuro de México.

He escuchado que Guadalajara es el Silicon Valley de México. Y mi visita cobra aún más relevancia dado el fortalecimiento de la cooperación entre México y Estados Unidos en la industria avanzada, en el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN). Mi visita es también especial en vista de que Corea y México se preparan para conmemorar su sexagésimo aniversario de relaciones diplomáticas en 2022.

Ⅱ. Un encuentro esperado: el tequila y los semiconductores:

A pesar de la pandemia, en 2021 aumentó el consumo de tequila en México. La producción incrementó en un 40% de enero a agosto, lo que representa niveles históricos de producción para México. Asimismo, la exportación de tequila también aumentó 21.9% de enero a agosto. El tequila es una bebida muy popular en Corea – actualmente, ocupa el octavo lugar entre las diez bebidas más preferidas entre coreanas y coreanos. La importación de tequila alcanzó los 4 millones de dólares en 2018 y 2019, siendo esto 800 mil dólares más que en 2016 o 2017. A pesar de que la importación se vio reducida por la emergencia sanitaria, confiamos en que los niveles de importación se recuperarán, y que incluso, aumentarán en los próximos meses.

Para que las y los coreanos continúen disfrutando de la amplia variedad que ofrece la industria tequilera, el concretar un tratado de libre comercio (TLC) entre Corea y México es indispensable. Hoy en día, los aranceles de importación de tequila son del 20%, a los cuales se le suman otros impuestos, elevando así el precio de dicho producto. Con un acuerdo comercial, se podrán reducir los aranceles, y el precio del tequila bajaría, con lo que el consumo crecería.

Actualmente, nuestra representación en México trabaja activamente para concretar un TLC. Los diálogos se remontan a 2000, aunque de momento, es un tema que sigue pendiente en las agendas de trabajo de ambos países.

Es claro que el ambiente comercial entre Corea y México es cada vez es más positivo. Como representante de Corea en México, mi objetivo es crear condiciones favorables para lograr un acuerdo. Esto significa incrementar nuestros vínculos y actividades de promoción en los tres ámbitos de gobierno, el sector privado, los medios de comunicación, el sector académico, y con otros actores relevantes. Espero y confío contar con el interés y el apoyo del Estado de Jalisco para formalizar un TLC entre nuestros países. De esta forma, el pueblo coreano podrá seguir disfrutando plenamente de la amplia gama de tequilas que ofrece el mercado mexicano.

Cabe destacar también que, en el ámbito científico, Jalisco se ha consolidado como uno de los estados más avanzados en México. La ciudad de Guadalajara alberga a varias empresas globales, lo cual es muy relevante para Corea.

Hace solo unos días, nuestra Embajada fue sede de un seminario sobre cadenas de suministro globales, una de tantas actividades con las que buscamos elevar el nivel de México en las cadenas de suministro a través de la industria avanzada.

Cabe mencionar también que, durante los trabajos del reciente encuentro entre México y Estados Unidos en el marco del DEAN, me resultó muy interesante que la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, destacó el interés de México por participar en el llamado back-end process, para la producción de semiconductores. Diversos expertos consideran que Guadalajara es un relevante para fortalecer la cooperación en alta tecnología entre México y Estados Unidos. Nuestro país cuenta con tecnología avanzada en semiconductores – el llamado “arroz de la industria moderna”. A pesar de la ausencia de empresas coreanas en Jalisco, esperamos con ansias al denominado “encuentro del tequila y la industria contemporánea”.

Ⅲ. Era de la glocalización: la cooperación con los gobiernos locales, clave.

Previamente, hice referencia a la celebración del sexagésimo aniversario de nuestras relaciones diplomáticas. En el continente asiático, cumplir sesenta años es muy importante: significa cumplir con un importante ciclo en la vida. En este sentido, es muy relevante que en 2022 se cumpla un ciclo en nuestra relación con México. Hay grandes oportunidades para lograr nuevos esquemas de cooperación.

Como Embajador en México, considero que nuestra diplomacia debe de prestar atención al concepto de “glocalización”. Este fenómeno debe guiar nuestros trabajos en los próximos sesenta años. Y para resaltar las oportunidades a las que me he referido, sugiero el establecimiento de una estructura de cooperación homocéntrica. Es ahora el momento de pensar globalmente y actuar localmente.

Muy a diferencia del pasado, en el cual el estado era el actor más influyente en el ámbito internacional, hoy en día, la participación de gobiernos locales, empresas y organizaciones regionales es cada vez más importante. Teniendo en cuenta esta coyuntura, Corea busca profundizar su relación con las 32 entidades del país. Por lo tanto, el fortalecimiento de nuestra relación con Jalisco es prioritaria. Por ello, nuestra Embajada también publicará un informe sobre el entorno comercial y de inversión en cada uno de los estados mexicanos, con el cual esperamos seguir despertando el interés de las empresas coreanas por México.

Me voy muy complacido con los resultados de mi visita a Jalisco. En mis sendos encuentros con el Gobernador Enrique Alfaro y el Alcalde Electo de Guadalajara, Pablo Lemus, dialogamos muy exitosamente sobre como fortalecer la cooperación entre Corea y Jalisco. Asimismo, tuve el gusto de visitar el Hub de Inteligencia Artificial del TEC de Monterrey, y sostuve un encuentro con la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT).

Ⅳ. Corea y México: Convirtiendo nuestra relación en una cooperación práctica.

Me he referido al sexagésimo aniversario de relaciones y la cooperación Corea-México para los próximos sesenta años. No obstante, cabe destacar que nuestra relación remonta a mucho más de sesenta años. En 1905, arribaron 1,033 coreanos a la península Yucatán para trabajar en haciendas henequeneras. Fueron los primeros inmigrantes coreanos en toda América Latina, lo cual hizo que México fuera un país de interés para Corea. Y México siempre será especial por ser el primer país en América Latina en recibir a inmigrantes coreanos.

Nuestra relación se formalizó oficialmente en 1962, y desde entonces, se ha continuado desarrollando. El pasado mes de marzo, el H. Congreso de la Unión promulgó el "Día del Inmigrante Coreano", siendo esta la primera vez que México decreta un día para conmemorar a otro país.

Asimismo, y de acuerdo a datos recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Corea y México son países que aspiran a un comercio abierto, siendo las economías número 10 y 15 a nivel mundial. Ambos son miembros de la OCDE y el G20. Dada esta realidad, nuestra cooperación económica continúa ampliándose. Logramos 20 mil millones de dólares en comercio bilateral a pesar de la pandemia, y Corea superó a Canadá al convertirse en el cuarto socio comercial más importante de México. Hoy en día, el comercio bilateral es cinco veces mayor de lo que era en el año 2000.

De esta manera, Corea y México han hecho de su relación una realidad práctica y sustancial. Veremos que depara el futuro. Esperamos que Jalisco sea un socio estratégico en los nuevos esquemas de cooperación con Corea - siempre en estricto apego a los lazos de amistad que han caracterizado a la relación entre Corea y México.