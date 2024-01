El ejemplo…

La lista de afectados de la empresa Yox Holding sigue aumentando, pero ahora se incluyó a un funcionario de altísimo nivel del Gobierno de Jalisco. Se trata de Ricardo Sánchez Beruben, quien es el mero mero de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado. En otras palabras, es el que trae toda la información y la coordinación entre la Policía estatal, la Fiscalía General y hasta la Policía Vial. ¿Qué tal?

A través de sus redes sociales precisó que es cliente de esa compañía desde febrero de 2020. Y se enteró del presunto fraude a partir de la falta del pago de sus intereses, por lo que ya presentó su denuncia penal. Sin embargo, afirma que no está aprovechando su cargo público para agilizar las investigaciones.

Mientras tanto, desde aquí les insistimos: ante cualquier financiera que ofrece intereses elevados, existe el riesgo de quedar en una mala experiencia. Y por ambición, cualquiera puede caer.



* * *



En el Congreso del Estado hay diputadas y diputados muy ocupados y preocupados porque el nombramiento de siete nuevos magistrados se dé con la menor cantidad de críticas, o sin éstas.

Por lo pronto, de los 110 aspirantes que fueron evaluados sólo pasarán a la siguiente etapa 35.

Y todos los coordinadores de los partidos apuestan a que todo salga muy bien porque en este procedimiento se juegan sus aspiraciones para este año electoral, que ya está casi repartido.



* * *



En las filas de Morena, nos dicen, se están comiendo las uñas por los nervios.

Con todas las candidaturas a las alcaldías y las diputaciones aún por hacerse oficiales (según el Comité Nacional se harán públicas prácticamente hasta inicios de marzo), la incertidumbre aumenta.

El retraso en el anuncio de candidaturas, sin embargo, tiene algo de lógica: para muchos aspirantes que anhelan un cargo, pero le tienen echado el ojo a otro de menor importancia para no quedarse sin nada, no habrá otra opción. Una o ninguna, porque ya no habrá tiempo de más registros.

De esa manera, el partido reducirá las listas de candidatos y candidatas.