El deporte extremo

La próxima vez que le pregunten si practica algún deporte extremo, conteste con toda seguridad que sí. No lo dude. Usted, su vecino, sus compañeros de trabajo, todos. Vivir en este país y esquivar la inseguridad son actividades que requieren disciplina, astucia y otro set de habilidades que se obtienen más por la necesidad que por el gusto.

Lo más común del mundo es escuchar que la inseguridad está cada vez peor y lo trágico es que no es un asunto de percepción única: el 61% de los adultos mexicanos opina que este es el problema más grave del país. Así lo corrobora el INEGI al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2017). En 2016 se registraron 31 millones de delitos en el país y sólo en el 15.7% hubo una agresión física. Nos sentimos en peligro sobre todo en los cajeros, en el transporte público, en la calle. La sensación de vulnerabilidad aumenta cuando queda claro, una vez más, que los ciudadanos no nos sentimos protegidos por los cuerpos policiacos que deberían combatir el crimen, en vez de sumar a sus filas.

El 65% de quienes vivimos en Jalisco contestó en esta encuesta que nos sentimos inseguros. No importan los dichos de los políticos y sus intentos absurdos por tratar de convencernos de que estamos mejorando, la verdad es que la población está a la defensiva. Es un tanto paradójico, porque mientras hablamos de solidaridad y de la sorprendente respuesta que tuvimos tras el temblor, no podemos evitar un dejo de desconfianza: no vaya a ser que nos roben el celular, que nos toque un secuestro exprés, que se metan a nuestras casas o que ese número que ahora aparece en la pantalla del teléfono pertenezca a algún extorsionador.

Si esto no resulta decepcionante de por sí, la encuesta también menciona que el año pasado no fueron denunciados el 93% de los delitos. Es decir, nueve de cada diez crímenes en Jalisco no llegaron a oídos de las autoridades o no fueron averiguados.

Las víctimas de algún crimen no denunciado señalaron que no le veían caso al proceso. Lo perciben como una pérdida de tiempo que además les produce temor. ¿Cómo no va a ser así si, de la mitad de esa mínima cantidad de delitos que sí fueron atendidos, se reporta que no pasó nada o que no se continuó la investigación?

En términos muy sencillos la encuesta nos dice que en este país delinquir no es un problema tan serio, porque siempre gana la impunidad. La inseguridad está a la orden del día, la justicia es un buen deseo de esos que se escribe en tarjetas bonitas y los gobiernos parecen de adorno.