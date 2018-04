El debate y la corrupción

Resulta difícil llegar a creer que los candidatos tengan claro lo que se necesita hacer para disminuir la corrupción. Es cierto que resulta mucho mejor responder que habrá que poner el tema a consideración de los expertos y no andar haciendo propuestas sin sustento y fundamento.

Quizá una de las más atinadas es ligar corrupción e impunidad, es decir que los actos ilícitos no queden sin castigarse. En este sentido la propuesta del “Bronco”, aunque pueda parecer extrema y hasta inhumana, cortarle la mano a los ladrones, puede convertirse en una medida. Pues parece que los delincuentes no le tienen nada de miedo a robar, y de esta manera sí empezarían a comprender que la palabra impunidad tiene que ver con que todo acto tiene sus consecuencias.

De hecho ya hemos comentado que en Singapur se estableció la pena de muerte y en muchos de los castigos se encuentra darle fuetazos a los delincuentes, además de pagar elevadas multas y semanas en prisión. Lo que sin duda ha generado temor a delinquir. Y eso es precisamente lo que los delincuentes mexicanos ya no tienen.

Si queremos hablar de erradicar la corrupción tenemos que aceptar que la sociedad le debe temer a romper la normas y reglamentos sociales.

Nos queda claro que los delincuentes no le tienen miedo a la cárcel, por muchas razones, en especial porque nunca llegan a ella y suelen salir pronto. Además, si están allí no sucede nada peor de lo que ya están acostumbrados a vivir en la calle.

Otro de los conceptos esenciales que se necesitan tener muy claros, y que no los escuchamos en boca de los candidatos, fue el no dejar espacio a las excepciones. Es decir que la ley se aplique a todos por igual. Empezar por quitar el concepto de influyente, privilegiado y con palancas, que es de las acciones más practicadas por los corruptos. Una sola llamada por teléfono al compadre y asunto arreglado. Vivimos en un sistema que hace muchas excepciones. Y por consiguiente es muy fácil escabullirse de las consecuencias, y con cinismo estar convencidos de que “aquí no pasa nada”.

Si de verdad se quiere combatir la corrupción, se necesita acabar con esta opción. Y que la ley se aplique a todos por igual. Y esta costumbre tan extendida en la cultura del poder en México ni si quiera se toca. Porque los mismos políticos la practican ampliamente con sus propios familiares y amigos, creando así una casta de privilegiados que parecen intocables.

Ciertamente no se puede avanzar si las mismas policías son cómplices o hasta participan en los actos delictivos. Por lo que acabar con la corrupción es reestructurar la forma de vigilancia y persecución de los delincuentes, y en eso la tecnología puede ayudar mucho, si además dotamos a la sociedad civil con más recursos para poder denunciar y dar testimonio de los delitos, sin temor a las represalias.

Dentro de todo un esquema anticorrupción el sistema judicial, necesita una reforma completa. No puede ser que desde los mismos agentes del ministerio público como secretarios y jueces estén al servicio del poder y no sólo de la ley y la justicia.

Es indispensable que se aplique la ley en forma honesta y consistente, sin la influencia de los intereses de la corrupción. Mientras que ese aspecto no cambie, no habrá manera de que extinguir la impunidad y las excepciones. Que el poder, a cualquier nivel, no meta la mano en los procesos contra los delincuentes.

En fin, es evidente que hacer un corto debate sobre un tema tan complejo y urgente para superar la escalada de corrupción, delincuencia y violencia que vivimos, requiere de mucha más claridad e información, para tener un plan más preciso y eficaz que sólo lanzar palabras al viento y de nuevo caer en la demagogia.

Sin ánimo de tomar partido, pero hay mucha diferencia en los candidatos que sí están más enterados de cómo combatirla de los que simplemente hablan y echan un rollo más para aparentar de que hablan como si supieran.

Esa deshonestidad es parte de la corrupción.