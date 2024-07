El costo del socavón… o la omisión

Tras la aparición del socavón en López Mateos, autoridades estatales afirmaron que en 10 días quedaría reparada la zona; es decir, el 5 de agosto. El problema fue que apareció otro hundimiento en el sitio cercano a Periférico, detonando la crítica de especialistas en el tema, quienes aseguran que hicieron mal los trabajos iniciales para rellenar.

Aunque el Gobierno de Jalisco no aceptó esas fallas, las autoridades corrigieron ayer y afirmaron que las obras se terminarán hasta el 10 de agosto. ¿Y el costo? En la reparación de la zona se desembolsarán 80 millones de pesos.

Para que dimensionen el gasto, ese dinero equivale a casi la mitad de lo que el Ayuntamiento de Tonalá tiene presupuestado este año para la inversión pública (que son 200 millones de pesos).

El socavón surgió por la crecida del Arroyo Seco durante la tormenta del jueves pasado, que terminó derrumbando un puente y colapsando un colector en la zona (hay reportes que advirtieron problemas en el cruce). Ahora el argumento de la autoridad es que el puente y el colector tenían una antigüedad de más de 60 años, por eso no soportaron la presión del agua.

***

Previo al temporal, el Instituto Metropolitano de Planeación presumió la actualización del Mapa Único de Inundaciones-SIGmetro, que “es una herramienta estratégica para comunicar y actuar de manera clara, ordenada y unificada en torno al riesgo de inundación en el Área Metropolitana de Guadalajara”. ¿Lo conocerán en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno de Jalisco? ¿Y en el SIAPA?

Dicen que los Gobiernos no invierten en obras que no se ven porque no dan votos.

Por lo pronto, evite la zona porque sigue el caos vial en horas pico.

***

Pablo Lemus sigue con sus reuniones con alcaldes y presidentas municipales electos de todos los partidos, incluyendo de Morena y aliados, quienes lo reconocen como el próximo gobernador de Jalisco.

Por ejemplo, se reunió con el presidente municipal electo de Atengo, Carlos Pelayo González, quien forma parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia. ¡Mensaje directo!

En el encuentro platicaron sobre los diversos proyectos de infraestructura que se implementarán en Atengo, así como las estrategias para impulsar el crecimiento económico.