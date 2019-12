El consentido

Aunque aún no está claro qué o a quién coordina, el doctor Macedonio Tamez, titular del gabinete de seguridad, fue de los consentidos en la asignación de recursos estatales para el próximo año con 723 millones de pesos (178% más que este año).

Las letras chiquitas del presupuesto especifican que ese dinero es sobre todo para la operación del Escudo Urbano y el Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses.

Si bien no dispondrá directamente del dinero, sí tiene nuevas facultades sobre esos organismos, que lo empoderan frente al secretario de seguridad y el fiscal estatal.

***

Al mosquito del dengue no le da frío y ya cobró la vida de 37 personas en Jalisco. Nos preguntamos: ¿a quién van a reclamar esas familias la pérdida de sus seres queridos? Ni modo que al cambio climático.

Con los 11 mil 334 enfermos confirmados, la Secretaría de Salud se empeña en justificar que son contagios de otras semanas. Pues sí, pero recuerden: eso no nos quita el vergonzoso primer sitio nacional en incidencia.

***

De enero a abril, Consuelo Robles, titular del OPD de Salud Jalisco, firmó cuatro adjudicaciones directas que suman más de 30 millones de pesos por servicios y obras para el organismo.

Extrañamente, coinciden con las cuatro denuncias que anunciaron el martes por servicios y compras de insumos que nunca se recibieron en el OPD este año.

Habrá que ver si se trata de lo mismo porque, hasta el momento, la titular no ha dado declaraciones y anda desaparecida.

***

Flamantes patines eléctricos sin anclaje son la más reciente adición de movilidad en Guadalajara y, a partir de hoy, van y vienen por el Paseo Alcalde, entre otros puntos.

Falta ver si el experimento no desemboca en el robo de los monopatines (algo que ya sufren en Zapopan) y si no generan mayores problemas por estar donde no deben.

Al final del día, si de movilidad en el Centro de Guadalajara se trata, los parroquianos de esta H. Cantina no podemos olvidar que sus calles se verían todavía más bonitas con las estaciones de la Línea 3 funcionando de una buena vez.