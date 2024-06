Muchas especies durante la primavera se dedican a trabajar arduamente antes de que llegue la siguiente estación, que puede estar llena de inclemencias climáticas para ellas. Las hormigas y las abejas en particular siempre me han intrigado. La organización de la colonia, sus horarios de trabajo, el trabajo en comunidad y los resultados a los que llegan son algunas de las características más impresionantes en el reino animal. No es que otras decenas de especies no se preparen para el futuro, pero, insisto, en pleno sol o en una noche de lluvia, ellas siempre están dando instintivamente y biológicamente su máximo esfuerzo.

Los humanos históricamente y preponderantemente descansamos o pretendemos hacerlo durante el verano. En Europa, de plano se toman muy en serio el paro absoluto de labores con el propósito de despejar la mente, aprovechar a los amigos y volver a conectar con la familia. Lo logran: despejan la mente, ríen, comen bien, toman el sol o conocen nuevos lugares, ven a los amigos con los que durante el invierno y la primavera, tanto el clima como la carga laboral los mantuvo distanciados y conectan, vaya que lo hacen, con la familia. Basta ver las playas italianas, francesas y españolas atestadas de familias enteras que pasan un mes completo bañándose en el mar y comiendo a gusto de dioses. Siempre me ha llamado la atención que en estos tan civilizados países se viva mucho mejor y por más tiempo, y rindan durante la época laboral de manera que contribuyen a un crecimiento de país por el que el “paro generalizado” del verano no le hace ni cosquillas. Las condiciones laborales en México han ido poco a poco cambiando (para bien), pero espero que con lo que tenemos alcancemos este verano que recién empieza, a despejar la mente, recuperar y divertirnos entre amigos y conectar con nuestras familias.

Que el cansancio de la satisfacción de lo que logramos durante el invierno y la primavera, rinda y ajuste para todo eso y más.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina