El beneficio es mucho más que un abrazo

Con la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador el sábado 9 de marzo a Guadalajara, parece haber quedado cerrado el ríspido capítulo inicial de la relación entre el Gobierno federal y el Gobierno del Estado. Tan decididos estaban a mandar un mensaje de reconciliación, que el Presidente pidió al gobernador Enrique Alfaro y a su delegado general, Carlos Lomelí, que se dieran un abrazo frente al público. Y lo hicieron.

López Obrador es un maestro consumado en el diálogo con las masas. Pesca en el aire las oportunidades para enviar mensajes simbólicos a la gente; sus frases y gestos dejan una marca difícil de olvidar en la gente. Y el sábado volvió a hacerlo, porque con toda seguridad su breve gira por Jalisco (antecedida por sus visitas a Aguascalientes y Guanajuato, para seguir el domingo en Puebla), seguramente contribuyó a fortalecer el alto nivel de aprobación que tiene entre los mexicanos, antes de cumplir sus primeros 100 días como Presidente.

Pero el tema de la dirección por la que el Presidente lleva al país es cosa distinta.

Detengámonos en el escenario local. ¿Qué tan útil, duradera y benéfica fue la gira del Presidente por Jalisco? ¿Cuáles son los auténticos resultados? ¿Son medibles y aplicarán en el corto plazo? Sinceramente, abrazos como el que se dieron Alfaro y Lomelí son cosa de todos los días en el mundo de la política. Son adversarios y eso no cambia. Pero eso no quiere decir que no puedan dialogar, alcanzar acuerdos; a ambos les conviene. Punto.

El abrazo es lo de menos. Hay cosas de verdad importantes:

Que la Línea 3 del Tren Ligero estará terminada este año. Bien, pues el plazo vence el 31 de diciembre próximo. Ahora toca esperar la llegada de personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), responsable de la obra. Esperar también a que se asignen los recursos económicos. Faltan tres mil 500 millones de pesos. ¿En qué plazo estarán entregándose?

También deben empezar a verse, en calidad de urgente, los trabajadores que a lo largo de toda la Línea 3 dejaron trabajos pendientes porque las empresas contratadas ya no recibieron pagos. ¿Y las pruebas de rodaje del tren y los vagones? Después de comprobar que las vías resisten el rodaje, también hay que cargar los trenes con peso muerto para calcular las cargas que deben resistir para transportar hasta 240 mil pasajeros al día.

Además, el Presidente López Obrador denunció manejos irregulares en las obras; desvío de recursos y sobreprecio. ¿Quiénes y cuándo llamarán a cuentas a los directivos de la pasada administración? ¿Comparecerán Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la SCT, o Rodolfo Guadalajara, ex director del Sistema del Tren Eléctrico Urbano?

Y el de la obra inconclusa del Tren Ligero es quizá el más visible de los pendientes. ¿Pero el combate efectivo a la inseguridad y la violencia cuándo será proyecto duradero? Los jaliscienses vivimos en uno de los estados con mayor tasa de homicidios: al menos 10 por día, y las zonas con más violencia están perfectamente ubicadas. Si ya se aprobó, la Guardia Nacional debe tener entre sus prioridades a Jalisco.

¿El abrazo entre Alfaro y Lomelí impulsará la agenda común?