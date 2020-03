"El arte exótico de gobernar"

Qué quiere usted, lo dijo el gobernador de Barataria y saben que es regla general que “aquí me han dicho que los gobernadores que a esta ínsula vienen, antes de entrar en ella, o les han dado o les han prestado los del pueblo muchos dineros y que ésta es ordinaria usanza en los demás que van a gobiernos, no solamente en este”.

Nuestro gobernador es prueba evidente de ese hecho pues es claro que si le sobra algo es la plata, simplemente hay que ver como es lambisconeado hasta la ignominia aquellos que forman el séquito gubernamental.

En ocasiones, cuando el tlatoani nacional le niega marmaja, que no muchas veces no lo hace, nuestro gobernante se molesta y yo creo, con lo echado pa’lante que es que un día le va a decir a su personal “agárrenme que lo mato” y no pasa nada porque luego se contentan, a mi por eso me cae bien y quisiera barbearle como los miembros de la corte, en ocasiones hasta el serio lo quiero tomar pero no se dejan.

Y que decir del amante universal, del besador de tablas, es tan extraordinario, mucho más que los señores gobernadores que tienen menos lana, mucho menos lana que este, pero cuando se es presidente se usa aquello de cuando el presi pregunte qué horas son los barberos contestamos las que usted quiera.

Si no me quiere creer le voy a narrar la historia del avión, que no era del gobierno, por cierto, y a pesar de eso lo va a rifar o casi, pero rifar algo ajeno lo han hecho muchos, les paga la lana y ya, pero lo que si es un acto único en la historia universal y que hasta a sus barberos les da trabajo aceptar es el hecho de que el sorteo exista el 000000, eso nunca, en ningún país del orbe ha sucedido, estoy seguro que en ningún sorteo del mundo, salvo este ha existido un número semejante, pero piénselo, si usted llega usted a tener ese número, aunque no salga premiado es tan extraño tener un número cero en propiedad que cualquier coleccionista de curiosidades del planeta pagará lo inimaginable por el billete aunque no haya ganado.

Estoy viendo que yo soy muy barbero con la autoridad, a mí se me hace divertidísimo el presidente, porque él se la cree que es un gran estadista, la corte lo aclama y agradece con fidelidad lacayesca los elogios del tlatoani, así que a barbear se ha dicho.

Lo que él no sabe es que a la mayoría de los viejitos, en los que milito, no no están dando la limosna oficial por lo que puedo asegurar con certeza que alguien se esta robando ese dinero y a él lo están engañando.

@enrigue_zuloaga