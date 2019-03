El arte de rapar

Claro que es muy común que cometamos todo tipo de errores en nuestras relaciones amorosas. Es muy fácil confundirnos y tropezarnos con nuestro egoísmo y orgullo y lastimar, la mayoría de las veces sin quererlo, a las personas que nos rodean.

Ya han existido autores serios que afirman que además de reconocer los agravios que cometemos, lo más importante es poseer la cultura de la reparación. Es decir contar con las herramientas y los recursos para reparar el daño ocasionado.

Veamos algunas recomendaciones:

-Es fundamental tener la conciencia atenta, tal y como sucede cuando estamos en una cristalería y no queremos romper algo. Es saber que toda relación humana es sensible y delicada y tener cuidado de lo que hacemos, decimos u omitimos.

-Contar con la sensibilidad de fijarnos en la manera en qué tratamos a los demás. Especialmente en nuestros modales y actitudes. Para que cuando notemos que algo no hicimos bien, de inmediato lo identifiquemos y pidamos disculpas. La gente culta y refinada lo hace todo el tiempo.

-Una vez identificado un error, comienza el proceso de reparo, al pedir disculpas e intentar compensar lo que se ha hecho mal. Consiste en dar algo bueno, al mal que se ha hecho. Como cuando se paga lo que se ha roto, o se sustituye algo dañado con uno en mejor estado. En toda ocasión se trata de hacer un bien por el mal ejercido.

-Es el orgullo, el que a pesar de que te hagan ver el daño ocasionado, lo niegas y te resistes a aceptarlo. Y en el peor de los casos, se comienza a discutir y a invertir los papeles y querer jugar el papel de víctima y sufrido

-El detalle de aceptarlo y devolver bien por un mal hecho, es ya una gran reparación. Especialmente cuando se muestra una actitud humilde y sincera.

Gran parte de los conflictos de una pareja surgen de no darse cuenta del daño que se hace al otr@ y negarlo cuando se lo hacen ver. Y así no se puede mantener sana una relación. Estará siempre un verdugo inconsciente que no quiere ver el daño que hace, sino sólo quejarse del que le hacen.