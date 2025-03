El arrebato de Vance pone en riesgo la paz

Antes de reflexionar sobre este tema, primero veamos estos antecedentes:

En 2022 -en aquel entonces- el senador republicano por Ohio JD Vance hablando del conflicto de Ucrania y Rusia dijo, “realmente no me importa lo que pase a Ucrania”; el 18 de febrero del año pasado, al asistir en Múnich, Alemania, a una conferencia de seguridad internacional, mostró su escepticismo en que la ayuda estadounidense que se discutía en el Congreso “no cambiará fundamentalmente la realidad” en la zona de conflicto y que “el problema en Ucrania es que no hay un punto claro”; en julio 24, expresó que Ucrania debería de ceder “algunos territorios a Rusia” y recomendó públicamente, “creo que deberíamos dejar de apoyar el conflicto ucraniano”. Y en septiembre 24, ante el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky hablo del compañero de fórmula de Donald Trump a la presidencia, “es demasiado radical”, cuando hacía referencia su pesimismo de que a Vladimir Putin “se le pueda obligar a la paz” con su país y retirarse de los territorios invadidos. En conclusión, JD Vance y Zelensky “no se tragan”.

Así que lo que sucedió el viernes en la oficina Oval de la Casa Blanca no fue una sorpresa, simplemente que el ahora Vicepresidente Vance aprovechó el momento de tenerlo enfrente y ante a los medios de comunicación para tenderle una emboscada, expresar sus sentimientos y echar a perder el proceso de lo hubiera sido el inicio de acabar con el conflicto. Porque hay que señalar, que estaban reunidos solamente para el “apretón de manos” frente a las cámaras y después en privado la firma del convenio, convivio y todos felices. Pero…

Zelensky estaba expresando su pesimismo de que Putin, como ya sucedió cuando Rusia invadió Crimea en el 2014, no respetara el acuerdo de paz que se vaya a firmar. Donald Trump le decía a Zelensky: “Quiero tener todo listo. Estoy alineado con Europa. Quiero ver si podemos hacer esto. Puedo ser más duro que cualquier humano que hayas visto jamás. Sería muy duro. Pero nunca conseguirás un trato de esa manera. Así es como funciona”. Trump tenía todo bajo control. Sin embargo ahí interrumpió Vance, quien normalmente como vicepresidente en ese tipo de protocolos actúan solamente como testigos “mudos”. Lo primero que dijo tuvo sentido, al explicar que “El camino hacia la paz y el camino hacia la prosperidad tal vez sea la diplomacia”, lo que Zelensky reconoció, pero insistió en la “falta de palabra de Putin”, que dio pie a que Vance sacara “de su ronco pecho” lo que traía para recriminar. “Me refiero al tipo de diplomacia que pondrá fin a la destrucción de su país… Creo que es una falta de respeto que usted venga a la Oficina Oval y trate de litigar esto frente a los medios estadounidenses…Debería de agradecer al presidente por intentar poner fin al conflicto”. Y este diálogo le dio a Trump “vuelo” para sumarse con su arrogancia a regañar al invitado, quien se vio sometido a los dos “fuegos amigos” con las consecuencias ya conocidas.

Si Vance hubiera cumplido con su papel que le correspondía -como el secretario de Estado Marco Rubio, que nunca habló-, hoy estaríamos hablando de la paz en Ucrania, no del arrebato e imprudencia del vicepresidente.

Usted, ¿qué opina?