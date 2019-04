El amor al beisbol; las odiosas comparaciones

Es interesante la diferencia o el contraste entre cómo advierten la necesidad del fomento deportivo -así sea en uno solo o varios deportes-, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario del vecino país del Norte, Donald Trump.

Lo anterior viene a colación porque, desde su etapa como aspirante a la primera magistratura del país, López Obrador ha mostrado su gran afición a los deportes, y lo ha venido reiterando ya como gobernante, en tanto poco se conoce de alguna afición por cualquier disciplina deportiva por parte de Trump.

El contraste es que, a sabiendas del gusto por el beisbol que tiene el tabasqueño que hoy gobierna México, su presencia generalmente es bien recibida en escenarios inherentes al beisbol, como cuando acudió al Museo de la Fama, o incluso cuando ha visitado campos deportivos, canchas en diferentes poblados o eventos que tienen que ver con esta disciplina. Si bien trascendió la famosa rechifla que sufrió durante la inauguración del Estadio Alfredo Harp Helú, la casa de los Diablos Rojos en la Ciudad de México, aún existe polémica en cuanto a su origen y forma en que se dio.

En cambio, vale señalar la falta de aprecio social que en relación a su posición como posible referente de respaldo en materia deportiva tiene el presidente del vecino país del Norte, que como se recordará ya tuvo algún problema hace un par de temporadas por conducto del jugador de la NFL, Colin Kaepernick, quien comenzó una serie de protestas al arrodillarse durante un juego profesional mientras se entonaba el himno nacional de los Estados Unidos en señal de protesta por los abusos policiales y la desigualdad racial, y que fue imitado por muchos otros jugadores desatando la furia del inquilino de la Casa Blanca.

Habrá que recordar que también ha habido jugadores latinos que han repudiado la figura de Trump, entre ellos algunos mexicanos, como el sinaloense José Roberto Osuna Quintero, hoy cerrador titular de Astros de Houston y en esa época titular de Azulejos de Toronto, quien no aceptó hospedarse, al igual que algunos otros jugadores de la Gran Carpa, en establecimientos hoteleros propiedad del magnate neoyorquino.

El tema viene a colación, al conocerse la postura del lanzador mexicano de los Medias Rojas de Boston, el pitcher sonorense Héctor Velázquez Aguilar, quien ha rechazado acudir a la ceremonia en que Trump recibirá la visita del equipo campeón de la Serie Mundial 2018 en la Casa Blanca, un acto que lleva ya alrededor de cinco meses de retraso y que finalmente se va a llevar a cabo. Además de lo tardío del asunto, aquí vuelve a pintar el desdén que tiene el presidente de la nación vecina por el deporte en general y especialmente el poco aprecio hacia el Rey de los Deportes.

Presumiblemente, la decisión del lanzador mexicano se da en razón de no considerarlo adecuado por no sentir respeto alguno hacia la figura del presidente norteamericano; una posición que resulta respetable y que de alguna forma pinta lo que es el pensamiento de muchos peloteros paisanos y otros de diferentes países de América Latina que están siendo afrentados, humillados, vejados, por acciones y por la lengua del presidente norteamericano.

Ojalá que en su equipo no le genere algún tipo de sanción pues es una posición loable el no querer acudir a lo que él considera es rendirle pleitesía a quien no lo merece.

Ahora bien, es prudente destacar que en contraste con el beisbol de las Grandes Ligas, un espectáculo que goza de recursos millonarios, el beisbol mexicano requiere de apoyos gubernamentales como el comprometido por el Presidente López Obrador, aunque será fundamental clarificar las reglas, y esperar abarque mucho más que la preparación de prospectos a Ligas Mayores, pues debe ir acompañado de un esquema que permita hacer llegar el trabajo de fomento deportivo a las escuelas, a los barrios y a los poblados; que se construyan más academias y se acerque a los niños al beisbol como un medio deportivo que signifique un apoyo para abatir la violencia.

