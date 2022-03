“El aeropuerto”

Con la novedad de que, como ha sido y como debe de ser, en nuestro país se inauguró en la fecha señalada por el señor presidente la ampliación del Aeropuerto de Santa Lucía, hoy rebautizado como Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En mi opinión, además de haberse cumplido con la mayoría de las cuestiones constructivas -porque ya se sabe que toda obra nueva hay que domarla, porque es imposible que todo funcione-, se me hace que está retirado de la Gran Chilangostlán.

Pero si eres presidente, circulas a las cuatro de la mañana, en día inhabil y te cierran la carretera para ti solo, haces 40 minutos de Palacio nacional al puerto aéreo, pero tan está lejos, que el puño de gorrones principales del festejo se fueron en un avión militar que voló desde el viejo aeropuerto de la Ciudad de México a la inauguración del nuevo, si se quiere un corto vuelo, pero vuelo al fin.

Si hubiera estado más cerca, los hubieran llevado en otro tipo de vehículo y no en avión, porque es un hecho innegable que los gorrones somos sufridos y más estos a los que llevaron para aplaudir. Pero no es el único aeropuerto retirado, hay muchos que quedan lejos de las ciudades y ya que terminen los ingresos y el tren suburbano, ya no será tan pesado, aunque usted podrá elegir siempre ser presidente y escoger a qué hora y por dónde se va.

Por las fotos que vi, parece amplio y debo reconocer que no conozco las habilidades de los ingenieros militares, pero deben de ser como los abogados militares, con los que conviví en algunos cursos durante mi vida profesional; debo decir que mis compañeros eran muy dedicados, por lo que supongo que los ingenieros militares también lo son.

Lo que sí fue un acierto, es que permitieron comida sabrosera -unas clayudas y sopes-, que se veía de rechupete; por lo general los aeropuertos tienen una comida limpia y desabrida, y yo prefiero, a pesar de los anuncios, la fritanga que la que se sirve en los restaurantes de estos sitios, pero habrá que darles tiempo para que se instalen los negocios que ahí vayan a poner.

Este aeropuerto me gusta porque certifica lo que yo siempre he dicho de que en este globero y maravilloso país se gasta absolutamente en lo que quiere el presidente en turno, sin límite, exactamente donde diga el tlatoani. Muchos recordamos que cuando era presidente de la República el licenciado Luis Echeverría Álvarez, traía un brete parecido al actual -aunque sus ingresos nacionales eran mucho más modestos- y puso por los rumbos de Tuxpan una pista para aviones grandes, que funcionó mientras él fue presidente y luego se fue abandonando, pero lo que dice el presidente se hace y se acomodan diputados, presidentes municipales, gobernadores y pueblo para que se haga como el tlatoani dispone y después, después se verá.

@enrigue_zuloaga