El WTA Master 1.000 ya esta cerca

Cada vez es menos tiempo el que queda para poder comprar los boletos para uno de los 9 torneos más importantes del mundo, sí, leyó bien, solo 9 torneos en el mundo tienen el nivel tenístico como el WTA Akron Guadalajara Master 1.000, solo arriba de estos están los cuatro torneos de Grand Slam, en el cual participan las mismas 56 mejores jugadoras del mundo que vendrán acá en Guadalajara el 17 de octubre.

Algunos pocos tenistas hay podido viajar y presenciar este nivel tenístico en Miami, Madrid, Roma, Indian Wells, etc etc, ahora ese mismo torneo lo vamos a poder disfrutar en nuestra tierra, y además sin tantos problemas como antes con el COVID, de seguro que para esas fechas los espectadores podremos acercarnos más a ellas, y así poder aprender de sus entrenamientos, consejos de los entrenadores, en fin, vivir el tenis de otra manera, con las mejores del mundo.

Los boletos ya están a la venta en boleto móvil desde hace más de un mes y están volando, mucha gente está interesada en venir a GDL a presenciar estos partidos y disfrutar de nuestra hermosa ciudad.

Es momento de no quedarse afuera de la jugada y comprar los boletos, para disfrutar de buen tenis y promover en nuestros jugadores o hijos a qué se entusiasmen con nuestro deporte.

Gustavo Santoscoy papá y Gustavo hijo están con mucho entusiasmo en tener el mejor torneo de México, y claro está, uno de los mejores del mundo, y están logrando cosas increíbles para que esto sea de lo mejor, no solo en las jugadoras, sino también en toda la instalación de los Panamericanos, ya que para poder realizarlo tienen que hacer fuertes cambios en la infraestructura del lugar, va a quedar como nuevo y con muchas nuevas comodidades para todos los espectadores y también a las jugadoras.

También los dos están promoviendo que si vengan desde la numero 1 hasta la 56 del ranking , como también las mejores del mundo en dobles.

El apoyo que se tiene por parte del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, y el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus; están metidos con todo lo que se pueda para que se luzca nuestro estado y en especial estos municipios a nivel mundial.

También se ve muy comprometido para que todo esto salga diez puntos el gobernador del estado, Enrique Alfaro, con la intención que sobresalga Jalisco a nivel mundial.

¿Qué podemos esperar del evento? Ver una Swiatek, la número uno del mundo, y así la dos, tres, cuatro, etc, etc, ¿y por qué no?, que venga Serena Williams, sería una locura tener a la mejor de todos los tiempos, no es fácil, pero con los Santoscoy todo puede llegar a pasar.

Ya no hay que esperar más, podemos disfrutar de un gran evento y en nuestra propia casa, a salir a comprar los boletos y vivir la gran emoción del mejor tenis del mundo.