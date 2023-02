El Presidente recula y se exhibe

El 3 de septiembre de 2019 López Obrador dijo que el presidente se entera de todo. “Los negocios que se hacían al amparo del poder público, llevaban el visto bueno de los presidentes. Nada de que el presidente no sabía, nada de que el presidente no estaba enterado. Este es un sistema político presidencialista. El presidente se entera de todo, o sea, ya basta de hipocresía, de estar engañando”.

Tres años y cinco meses después, ayer, López Obrador reculó y quedo exhibió, al reconocer que el ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas se había deslindado del movimiento ‘Mexicolectivo’, cuando un día anterior -el lunes- lo criticó severamente por ser parte de esa organización y lo calificó de conservador, además de establecer que “cada dia que pasa hay más definiciones, y es muchisimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores”. Y lo tundió, a pesar de que Cuauhtemoc Cárdenas es uno de los precursores del movimiento de izquierda que ‘brazo con brazo’ compartió la lucha ideológica con López Obrador. “Esta ancheta está muy angosta, no hay para donde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más, no hay justo medio…hay momentos de definición política y en esta definición uno decide donde quiere estar, y con todo respeto al ingeniero, él toma una decisión de dónde estar”.

En su carta, Cárdenas le ratifica que en los procesos que se siguen de Palacio, para atender las prioridades del país, no son las conducentes. “Creo firmemente que el debate fortalece nuestra democracia, que para resolver los principales problemas del país: la inseguridad y la violencia, el rezago económico, la desigualdad social, la desmedida concentración de la riqueza, los riesgos del cambio climático, etc., hace falta una amplia discusión de ideas y que mientras más opciones existan, mientras más coincidencias se den entre las alternativas que presenten los diferentes sectores de nuestro país -incluido el gobierno- mejores serán los caminos que se decidan para atender las distintas problemáticas”. Parafraseando a AMLO, fue un ‘Tenga para que aprenda’.

Exactamente, Cárdenas, aunque ‘no participe’ en el movimiento ‘Mexicolectivo’ con su propuesta ‘Un punto de partida’, son sus teorías las que dan origen y son la base de la propuesta social.

Y además de recibir un catálogo de ideas de cómo enfrentar la problemática del país -en la carta de Cárdenas-, el presidente quedó exhibido y expuesto a sus propios ‘planteamientos filosóficos’, cuando al tratar de arreglar sus comentarios, dijo textualmente, “A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero, Y YO NO SABÍA, pero él ya lo había informado al grupo”. Entonces es falso aquello de que “EL PRESIDENTE SE ENTERA DE TODO”. Lo volvemos a parafrasear: “Ya basta de hipocresías”. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net