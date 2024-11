El Paquete Económico 2025

La presentación del Paquete Económico 2025 es mucho más que una asignación de recursos; es la columna vertebral de las políticas públicas. Mediante su planeación anual, se priorizan problemas, se definen soluciones y se trazan las estrategias para satisfacer las necesidades de la sociedad. Su integración implica el reflejo de las decisiones políticas y administrativas que moldean la capacidad del gobierno para intervenir en los asuntos o problemas públicos. En teoría, cada centavo responde a una lógica de planificación respaldada con conocimiento estratégico y es importante resaltar que algún error en su diseño (de política pública) puede derivar en problemas financieros que socaven lo operativo y desestabilicen la economía nacional (como ejemplo el caso de Pemex en los últimos años).

Así, el Paquete Económico es una declaración de prioridades que delimitan el rumbo político del país, por tanto, resulta pertinente revisarlo como si fuera la carta de presentación de la presidenta entrante, ya que significa la oportunidad periódica que tiene la titular del ejecutivo para corregir o delimitar una ruta económica con su propio enfoque.

Iniciemos el análisis con las proyecciones de 8.056 billones de pesos en ingresos, 9.226 billones de pesos en egresos y, por consiguiente, un déficit histórico de más o menos 1.69 billones. No salen las cuentas. Además del inminente aumento del costo financiero de la deuda de 3.6% a 3.8% del Producto Interno Bruto, la estrategia anunciada por el Gobierno Federal para mitigar el impacto que tendrá el déficit equivalente al 5.9% del PIB es intensificar los esfuerzos de la llamada “austeridad republicana” y hacer recortes del gasto público en “áreas no prioritarias” hasta que el déficit llegue al 3.9%. Aquí algunos ejemplos de esa estrategia:

- Reducción de 43.8% para la Secretaría de la - Defensa Nacional

- Reducción de 36.2% para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

- Reducción de 34 % para la Secretaría de Salud

- Reducción de 39.4% para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

- Reducción de 30.8% para la Secretaría de Cultura

- Reducción de 32.9% para la Comisión Reguladora de Energía

Estas acciones traducidas en cifras se toman en un entorno económico poco favorable. La tendencia de Norteamérica, Sudamérica y el Caribe es hacia la desaceleración económica y la decisión del gobierno de aplicar políticas de austeridad reduce la demanda agregada que viene del gasto público. Estos cambios en la capacidad financiera e institucional de dependencias que ya operan sin resultados podrían resultar en despidos y generar desconfianza en ecosistemas de inversión que interactúan directamente con servicios o bienes públicos.

La peculiaridad de este Paquete Económico no radica únicamente en la cuestionable capacidad del Estado Mexicano para atender las necesidades prioritarias de la ciudadanía, sino en que las cifras reflejan una continuidad marcada por la gestión anterior. Aunque resulta simplista y poco serio afirmar que el ex presidente influye directamente en las decisiones del nuevo gobierno desde su retiro, es evidente que el presupuesto sigue anclado a una agenda de gobierno previamente establecida. Esta situación al parecer está limitando la capacidad de la administración entrante para introducir cambios significativos y la condiciona, así, a operar bajo un marco financiero y programático heredado, al menos durante el primer año de su gestión.

Para concluir y al mismo tiempo dar cuenta de la congruencia en los discursos, demos una revisada a las áreas que sí aparecen en el Paquete Económico como prioritarias para el Gobierno de Claudia Sheinbaum:

- Aumento de 183% para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

- Aumento de 72% para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

- Aumento de 21% para Entidades no Sectorizadas (NOTIMEX, PRODECON, CEAV, SPR, INMUJERES, etc.…)

- Aumento de 6% para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

- Aumento de 6% a la Comisión Federal de Electricidad

La SEDATU, que casi duplica su presupuesto para llegar a los 38 mil millones de pesos, le debe el aumento a la Comisión Nacional de Vivienda, que concentra el 84% de la partida. El cambio se alinea a la encomienda presidencial de construir un millón de viviendas antes de que se termine el sexenio. Este objetivo le ha representado a la CONAVI un aumento de 535% en su presupuesto. Sin duda, el Premio mayor.

Sin duda alguna, el rezago y las deficiencias de sectores clave como salud y educación no se pueden resolver con programas sociales consistentes en transferencias de dinero. Si bien el aumento constante del gasto social tiene un impacto positivo en el ingreso y en la reducción de la pobreza, también es necesario considerar que implica al tiempo una reducción en otros rubros del gasto público; si bien, México estaría en condiciones de contratar más deuda en un escenario en el que no se tenga el crecimiento económico esperado, porque la relación deuda-PIB de 48.6% ha sido moderada si la comparamos con el resto de los países de la OCDE, no es posible considerar que éste sea el escenario ideal para la salud del erario federal.

La carta de presentación de la estrategia económica de la presidencia, transmite optimismo cuando debería de comunicar mesura, además pone en evidencia de que existe un riesgo alto de que el gobierno federal no cuente con la capacidad financiera para atender los problemas que demandan soluciones inmediatas en el país, entre ellos, la inseguridad y los desastres naturales. Sin duda garantiza la continuidad de las prioridades políticas del sexenio anterior, pero genera incertidumbre respecto a las proyecciones de crecimiento económico, particularmente en un contexto en el que se espera un avance no superior al 1.5%, de acuerdo con el Banco Mundial.

Como colofón:

1. Si consideramos el panorama macroeconómico nacional y los procesos que siguieron las últimas iniciativas legislativas presentadas por el Gobierno Federal, aprobadas con su aplanadora legislativa, es necesario encender las alertas de riesgo político si los agentes más importantes del oficialismo comienzan a hablar de una reforma fiscal. Hoy es el momento oportuno para iniciar un debate amplio sobre las directrices que podría requerir un proyecto de este tipo, hoy, antes de que la discusión sea cooptada por los dogmas que ya aquejan a la política económica del país. Estamos a tiempo de que se lleve a cabo un diagnóstico integral de los mecanismos de recaudación y una revisión a fondo de los vicios del contribuyente (formal e informal), a tiempo de que se puedan fundar los principios de una reforma que aspire a lograr el equilibrio de la cuenta pública.

2. Este presupuesto sin duda afecta de manera diferenciada a cada una de las entidades federativas, si consideramos el monto previsto para cada una de ellas versus los proyectos planteados por sus respectivos gobernadores como continuidad de su gestión, o para el cumplimiento de las propuestas realizadas en sus campañas electorales, la situación se observa mucho más compleja para los ejecutivos estatales cuando sus titulares no están alineados al partido en el poder, ya que el reto será buscar alternativas en otras fuentes de financiamiento para lograr sus objetivos.

