El PRI recibe una inyección de prestigio

Por primera vez en su historia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) registrará un candidato para la Presidencia de la República que no era miembro de su partido ni de ningún otro, pero que sí, como excepción, ha sido integrante del Gabinete Presidencial en dos sexenios, uno con Felipe Calderón y actualmente con Enrique Peña Nieto.

El PRI ha estado muy golpeado en su prestigio y honestidad por varios gobernadores que fueron totalmente corruptos, algunos acabaron en la cárcel, otros están huyendo por habérseles encontrado claramente su corrupción, perjudicando a su Estado, a su partido y a quienes habían votado por ellos.

Este precepto de prestigio como políticos y gobernantes que tiene el PRI, golpeado como lo señalé por la probada corrupción de varios gobernadores, es reforzado por el ingreso del Lic. José Antonio Meade Kuribreña, que lo postularán para la Presidencia de la República, porque como es conocido, el Lic. Meade tiene un prestigio intachable, limpio y eficiente, producto de su trabajo como integrante del Gabinete en los dos sexenios que mencioné.

Es ejemplar cómo se destacó por su experiencia en los distintos puestos que desempeñó en el Gobierno y su acervo cultural y político; es licenciado en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y además doctor en Economía por la Universidad de Yale, demostrando con ese acervo excepcional su capacidad y su respaldo en educación, cultura y profesionalismo.

El PRI entero brindó inmediato apoyo a Meade para su postulación como candidato a la Presidencia, fue la CNOP, la CNC y el sector obrero CTM y CROC; además sucesos que nunca se habían visto: un grupo de panistas expresaron: “yo nunca había votado por el PRI, pero por José Antonio Meade sí votaremos, tiene gran capacidad y un perfil limpio y honesto”. El PRI de los 32 estados respaldó clara y absolutamente su candidatura para la Presidencia.

Extraño es que no haya manifestado su apoyo un gran político como es Manlio Fabio Beltrones, que ya lo debería estar haciendo; de ahí en más todos los sectores y todos los integrantes del PRI han declarado su respaldo incondicional a Meade. Una de las grandes ventajas de Meade es que no tiene compromiso político con nadie, no tiene padrino político y está en plena armonía con los que se habían presentado como posibles precandidatos.

Definitivamente la candidatura de Meade viene a garantizar un mejoramiento claro y honesto de los funcionarios actuales y futuros del Partido Revolucionario Institucional, incluyendo gobernadores, alcaldes y legisladores y con este refuerzo que ha recibido el partido y la comparación con candidatos de otros partidos, México y los mexicanos tenemos la garantía de que será un gran Presidente.

Existe la posibilidad de que los partidos chicos, al ver la calidad de Meade, como Movimiento Ciudadano, pudieren apoyarlo; otra cosa muy importante y posible es que, de la horda de seguidores engañados por el populismo y mentiras de Andrés López, al ver un próximo Presidente capaz, limpio y honesto, que atenderá a todo México y clases sociales, atacando fuertemente la corrupción, algunos que reflexionen también van a apoyarlo.

Quiero referirme a un artículo que escribí el 20 de agosto, en el que después de haber analizado los posibles precandidatos, mencioné claramente que José Antonio Meade por su capacidad, currículum, acervo y limpieza, con su exitosa experiencia en los cargos que había desempeñado en dos sexenios, era el mejor candidato que se podía escoger en este momento en México.