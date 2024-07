El PRI en Jalisco no canta mal las rancheras

Mientras Alito hace de las suyas incurriendo en prácticas que han provocado no extrañar al viejo PRI, en Jalisco “no cantan mal las rancheras”. Y refiero lo anterior porque, según trasciende, existen serias inconformidades, recriminaciones y fuertes reclamos a la dirigencia estatal priista que de forma real lidera la ex candidata a la gubernatura de Jalisco, Laura Haro Ramírez.

Y es que la también diputada federal nunca se apartó de la dirigencia y seguía, y sigue, tomando las decisiones, por más que hizo la pantomima de solicitar licencia al cargo para contender por la candidatura de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco.

Las malas prácticas de Alito, sus trampas, y marrullerías han sido bien aprendidas en territorio jalisciense por sus actuales correligionarios, aunque no omito señalar algunas pocas distinguidas excepciones.

Baste recordar la canallada que le hicieron a quien debió quedar como encargado de despacho ante la solicitud de licencia de Laura Haro, y me refiero al ex diputado local y federal y ex presidente municipal de Arandas en dos ocasiones, Omar Hernández Hernández, quien de manera natural debió asumir el cargo en su calidad de secretario general del partido, habiendo sido electo en fórmula para el mismo período de responsabilidad que la presidenta, tal como lo marcan los estatutos.

Pero según refieren mismos militantes priistas, en un movimiento truculento el dirigente nacional Alejandro Moreno, en complicidad con la propia Laura Haro, forzaron -al puro estilo gánsteril- una negociación al momento de generarse la licencia de la presidenta, mediante la cual se le ofreció, o se le aseguró a Hernández, ocuparía un lugar privilegiado en la lista de candidatos a diputados, sean locales o federales, por la vía de la representación proporcional para acceder a buscar un cargo parlamentario.

Ahora se dice que no fue así, que simplemente fue forzado, y con una promesa vana. El caso es que ya hace tiempo que Omar Hernández renunció, al no obtener ninguna posición. Queda la duda si fue una negociación o una imposición forzada, o un simple apretón de tuercas.

A estas alturas ya da lo mismo; sin embargo, dentro de todo este asunto, quien ocupó la dirigencia por prelación fue el secretario de organización, José Antonio Padilla, un joven de muy escasa trayectoria, corta militancia, y prácticamente nula formación política, quien de repente se vio investido de tal responsabilidad, pero que, reiteramos, nunca realmente la ejerció, porque la ahora ex candidata Haro Ramírez jamás le permitió hacerlo, sino que ella misma dirigía al partido en su campaña mientras hacía proselitismo.

En fin, el señalamiento que se hace es de incumplimiento de compromisos, y partiendo de que cuando fue impuesta la dirigencia estatal por Alito Moreno, el primer compromiso fue no aspirar a ninguna candidatura, cuestión que dejó de lado, pero, más aún, ha sido una dirigencia que ha sido señalada por su desaseo, su falta de atención a los cuadros políticos, a la clase señera tradicional y a los sectores, lo que ha provocado una desbandada fuerte, y el resultado que ya conocemos de una disminución crasa del número de electores que votaron por este partido; así como las escasas posiciones que obtuvieron, no obstante que presumen fueron bastantes en lo municipal, se trata de municipios pequeños, y solamente tres posiciones en el ámbito legislativo local, siendo la primera ocasión en la historia política contemporánea del priismo que no cuenta con un sólo legislador federal, miembro de la Cámara de Diputados ni en el Senado, es decir, ningún priista originario o avecindado o trabajando por el priismo de Jalisco.

El colofón de esta reyerta se da cuando voces que señalan no estar de acuerdo con la forma en que se eligieron los integrantes de la Delegación de Jalisco a la Asamblea Nacional reciente del PRI, y que fueron apartados con un criterio poco claro, fueron reprendidos al estilo del propio Moreno Cárdenas por el encargado de despacho del PRI Jalisco, el muchacho Padilla, quien de forma irreverente contestó con una agresión y con índice de fuego, un reclamo que Miguel Castro Reynoso hizo a través de su cuenta de X antes Twitter.

Miguel, con todas las credenciales que le respaldaban, habiendo sido dos veces alcalde de Tlaquepaque, diputado local y coordinador de la fracción priista en el Congreso del Estado, y ex presidente del PRI municipal de Guadalajara, así como de la Fundación Colosio en la Entidad, escribió:

“De lo que ha pasado con el partido los priistas somos responsables, de las decisiones de los últimos tiempos lo son las dirigencias y sus asambleístas, es inadmisible e inexplicable, no hay razones ni argumentos válidos para lo que hicieron con nuestro partido”.

El duro pero acertado comentario no pudo ser debatido por Padilla, quien al estilo también de Alito Moreno, sin responder las réplicas con argumentos, con planteamientos bien fundados, lo hizo señalando cuestiones distintas, siendo que le recriminó un supuesto mal manejo y desaseo del uso de los recursos durante su campaña de 2018.

Esto originó, entre otros personajes que le reprocharon su indolencia a Padilla, la salida a escena en defensa de Miguel Castro de Ramiro Hernández García. El argumento para no convocar a Hernández García, fue que no le sería dócil a la dirigencia estatal y nacional priista.

Así las cosas, mientras Alito se envalentona y hace acusaciones sin sentido a personajes de la talla de Manlio Fabio Beltrones, a quien prácticamente responsabilizó del asesinato de Luis Donaldo Colosio; a Francisco Labastida Ochoa, a Dulce María Sauri Riancho, a Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño, entre otros, el joven Antonio Padilla quiere alzar la voz a quienes verdaderamente rindieron buenas cuentas al priismo jalisciense.

Urge que alguien ubique a ese tal Padilla y a la propia Laura Haro, quienes en días pasados se atrevieron a festejar con bombo y platillo en una gran fiesta los resultados de la pasada elección.

Resultados que por cierto, son los más pobres que ha arrojado el PRI en Jalisco en toda su historia.

opinión.salcosga@hotmail.com