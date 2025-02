El Nearshoring está muerto

Cuánta expectación había en México a partir de dos eventos, uno era al fin del sexenio del presidente López Obrador y el otro era la oportunidad que se abría a partir del famoso nearshoring.

El primero significaba el fin de un gobierno caracterizado por ponerle múltiples trabas a la inversión privada, sobre todo en sectores clave como el energético. Su obsesión ideológica que busca “la soberanía energética” lo había llevado a congelar muchos proyectos productivos que involucraban cientos de millones de dólares.

Al final, dichas malas decisiones las terminamos pagando todos los mexicanos, con una economía que terminó creciendo mucho menos de lo esperado. Y no solo por la pandemia, sino por la colección de malas políticas internas.

El fin del sexenio pues, representaba la oportunidad de lanzar un juego nuevo y que bajo un nuevo equipo de gobierno, se pudieran hacer las cosas mejor. Recuperar algunas de las oportunidades perdidas y mostrar que México sí estaba en condiciones de ofrecer condiciones necesarias para reactivar la inversión y el crecimiento.

Y se daba en un momento ideal: Los Estados Unidos estaban peleándose con China y en esa lucha de gigantes comerciales, México se encontraba en el mejor lugar posible. Del lado de los Estados Unidos.

Por lo que el combate por lograr que plantas, empresas y cadenas de valor se salieran de Asia y regresaran a América, significaba que México sería una de las obvias alternativas.

Se decía en foros y en mesas de análisis: “que más near para los Estados Unidos que México”. Y de ahí vino la fiebre por el nearshoring. Internamente me consta que hubo crecientes expectativas respecto a todas las oportunidades que se abrirían a la economía mexicana. No era extraño escuchar cómo se agotaban los terrenos industriales o cómo empezaban a escasear las bodegas industriales.

Hoy en el inicio del 2025, el escenario es completamente distinto. Prácticamente ya nadie habla con entusiasmo del nearshoring. Hasta parece que esa palabrita la dejamos de escuchar de pronto. Ya nadie ni lo menciona.

No solamente el panorama para México cambió con las elecciones de noviembre en las que ganó Donald Trump, sino que aquí en México decidimos darle todo el poder a Morena que públicamente se había comprometido en seguir debilitando las instituciones, apoderarse del poder judicial y eliminar a los órganos autónomos.

Combinando ambos resultados, es que tenemos lo que tenemos: un país que va que vuela para una recesión en 2025 y que del nearshoring ya solo parece un mal chiste. Entre las amenazas arancelarias del presidente Trump, que pretende mantener amenazada a la economía mexicana de forma permanente, sin importar cuántos guardias nacionales se manden a la frontera para detener las caravanas migrantes.

El día de ayer el Banco de México dio a conocer las cifras del cierre de 2024 de inversión extranjera directa en el país, es decir, la cantidad efectiva de dinero extranjero que ha entrado al país para aumentar las capacidades de producción, comprar equipo, instalar fábricas, etcétera.

Si bien ya se veía que el año no pintaría bien, Banxico lo terminó por confirmar: el monto de las inversiones extranjeras nuevas que llegaron al país en 2024, fueron las más bajas que haya recibido el país desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio original, es decir, desde 1993.

En 2024 el país recibió de inversiones nuevas un monto menor a los 3 mil 200 millones de dólares. Mientras que en 1993 México recibió 3 mil 40 millones de dólares. Ni siquiera en la pandemia México recibió tan poco dinero de inversiones directas nuevas.

El cuento del nearshoring como “la palanca que impulsaría el crecimiento económico del país este sexenio” y que se convertiría en la “base del plan económico” del gobierno de la presidente Sheinbaum, está muerto.

Por cierto, en el corazón del anunciado Plan México del gobierno federal, se encuentra precisamente en el nearshoring, por lo que ya podemos anticipar los pobres resultados que tendrá.