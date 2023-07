El INE vs ‘delincuentes’ de la ley

Ya se cumplió un mes del denominado ‘corcholatour’ de los -llamémoslo por su nombre- precandidatos de Morena por la nominación presidencial y muy a pesar de la prohibición de la ley y la ‘súplica’ del Instituto Nacional Electoral (INE) de que se abstengan de hacer campaña política, los ‘bendecidos’ de Palacio Nacional continúan en su recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional.

Y lo mismo sucede desde el púlpito mañanero, donde a pesar de la medida cautelar para impedir que siga operando como ‘jefe de campaña’ y dirigente de partido, Andrés continúa violando la ley e ignorando a la autoridad electoral.

Y en el pleno de consejo del INE, que ayer por la tarde sesionó, gran parte del tiempo estuvo dedicado al tema de los beneficios económicos que generan a Morena la venta de los muñequitos de peluche, como ‘amlitos’, ‘monrealitos’, ‘clauditas’ o ‘ebrardsitos’, pero no en implementar medidas más drásticas en contra de todos los precandidatos de partidos que se encuentran en plenas campañas electorales valiéndoles ‘olímpicamente’ las disposiciones de la ley electoral.

La realidad, es que el asunto ya se les fue de las manos al INE, que prácticamente está imposibilitado ante las ‘triquiñuelas’ de López Obrador con su ‘novedosa’ sección en la mañanera denominada ‘No lo dije yo’, que es una ratificación del enunciado presidencial de que “A mí no me salgan con eso de que la ley es la ley” o la descarada propuesta de Marcelo Ebrard a Xóchitl Gálvez de tener un debate “Cuando quiera”, cuando sabe perfectamente que no está en los tiempos de la ley de llevarlo a cabo.

El apresuramiento de los tiempos, los destapes anticipados y el abrasamiento por llevar la contra y a la vez ‘la voz cantante’ en el proceso presidencial por el inquilino de Palacio, en una acción de ‘ignorancia deliberada’, nos tiene en medio de este torbellino de ‘delincuentes’ de la ley.

Mientras tanto, Xóchitl Gálvez, quien continúa siendo senadora -lo que puede restarle credibilidad en la percepción ciudadana de algunos- ya se promueve y ‘crece como la espuma’ el número de apoyadores a su intención de ser la elegida en la oposición, a pesar de tomar la decisión de no desplazarse más en su bicicleta en la Ciudad de México, ante los riesgos de que pueda ser objeto de una agresión por parte de algún ‘abanderado’ del oficialismo.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

