Ejército en los cuarteles ¿se puede?

En una declaración verdaderamente temeraria, Alfonso Durazo, quien en principio será el secretario de Seguridad en el Gobierno de López Obrador (hay que subrayar lo de “en principio”, pues Andrés Manuel es el único que anuncia cambios en el gabinete antes de tomar posesión) aseguró que en tres años el Ejército estará de vuelta en los cuarteles y no en funciones de seguridad pública como lo hecho a lo largo de la última década.

Regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles es volver al orden constitucional. Nadie puede estar en contra de ello, al contrario. La pregunta es si eso es posible y cómo. Lo mismo decía el equipo de Peña Nieto antes de entrar al Gobierno, y no solo no pudieron, sino que gracias a esas malas decisiones de escritorio que tomaron en materia de seguridad hoy dejan el problema peor de como lo recibieron, con los índices de homicidios más altos de la historia reciente del país.

Para que el Ejército y la Marina no hagan ya trabajo de seguridad pública y se dediquen únicamente a lo suyo, que es la seguridad nacional, se requiere que tengamos policías, federal, estatales y municipales confiables y eso, con todo respeto (hay que aprender las fórmulas de cortesía acordes con el nuevo sexenio) en el corto plazo es muy poco probable por no decir imposible. Reconstruir más de dos mil cuerpos policiacos, la mayoría de ellos en situación crítica, cuando no desmantelados, es una tarea que se antoja para al menos una década. Podemos echarle la culpa al Gobierno saliente, siempre es fácil y mediáticamente efectivo, pero eso no soluciona el problema.

Salvo contadas excepciones de estados o municipios donde hay policías profesionalizadas, el resto tienen dos problemas en común: no tienen elementos y los que tienen no son confiables. Para cumplir el estándar recomendado por la ONU necesitamos 360 mil policías en el país, 300 por cada 100 mil habitantes. Estamos no lejos, lejísimos de ese punto. En el país que recibirá López Obrador solo 8% de las policías municipales está medianamente capacitada y cumple con estándares de confiabilidad. Es decir, tenemos pocos y muy malos policías. Reclutar, capacitar y evaluar a 100 o 200 mil elementos en tres años pareciera una misión imposible, y que eso se refleje en una reducción sustantiva de la violencia, más.

No pocos consideran que el Ejército en las calles es parte del problema de la violencia y no la solución. Y si bien en muchos sentidos tienen razón, pues las fuerzas armadas terminan creando muchos problemas de violación de derechos y generando violencia, lo cierto es que hoy por hoy no hay quién más haga frente al crimen organizado.

Ojalá me equivoque, nada me haría más feliz, pero esto apunta para ser la primera promesa incumplida de AMLO.

