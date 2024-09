EU ve “tensiones y retrasos” en la transición 4T

Con clasificación FOUO por sus siglas en inglés (For Official Use Only), nada optimista aparece el futuro de México para las autoridades estadounidenses que, a través de la Hemispheric Risk Analysis Unit (Unidad de Análisis de Riesgos Hemisféricos) elaboraron el “Análisis Económico y Político Integral” de nuestro país fechado el pasado 29 de agosto, a un mes y días de la transición presidencial entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Por todas las turbulencias políticas que le dejará a su sucesora por las prisas con las que la aplanadora de Morena y aliados quieren aprobar la reforma del Poder Judicial y las otras del llamado “Plan C” antes de que AMLO termine su sexenio en 24 días el 30 de septiembre, en este “Reporte de Inteligencia Estratégica”, en su apartado de la “Situación Política Actual” apuntan que advierten “Tensiones elevadas entre equipos de transición” y “Retrasos en entrega de información en 45% de dependencias federales” del gobierno mexicano.

De la Reforma Judicial que se discute ya en el Senado de la República, consideran que es una “propuesta radical de reestructuración del Poder Judicial, incluyendo elección popular de jueces”, a la que hay “oposición unánime de 8 ministros de la Suprema Corte” y que ha generado “53 manifestaciones masivas en 72 horas, con 1.3 millones de participantes estimados”.

Un punto que me parece relevante, por el sondeo que supone debieron haber realizado entre diputados y senadores morenistas, es que aseguran en el documento que “32% de legisladores del partido gobernante expresan reservas sobre la reforma judicial”.

Sin explicar sus procedimientos de medición ni sus valores marcan en 9.2/10 lo que llaman el “Índice de Polarización Política” en México, que consideran aumento 26 por ciento de julio a la fecha.

Registran también que la “Aprobación presidencial” es de 47 por ciento y que en la última semana ha tenido una baja de cinco puntos porcentuales.

En el apartado 2 de “Evaluación de Amenazas” señalan “Inestabilidad Política Interna:- Riesgo de quiebre institucional: ALTO - Probabilidad de protestas masivas (+1M participantes): 80% en próximos 30 días”. También “Crisis Económica: - Probabilidad de recesión en próximos 6 meses: 65% - Depreciación proyectada del peso: 15-20% en 90 días (Nivel de Confianza: Medio-Alto)”. En cuanto a “Seguridad Regional” advierten de un “Fortalecimiento de cárteles en zonas fronterizas: CRÍTICO - Aumento proyectado en flujo de drogas hacia EE.UU.: 35% en 6 meses”.

Continuamos el lunes con las implicaciones estratégicas que para la seguridad nacional de Estados Unidos consideran que representa el caldeado momento político que observan por la resistencia al paquete de reformas del “Plan C” en el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el inicio del de la primera mujer Presidenta en México y cuáles serán para ellos los indicadores clave de las próximas semanas.

