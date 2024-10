Dodgers vs. Yankees: Final soñada en MLB

La edición 120 de la Serie Mundial, a desahogarse a partir del próximo viernes 25 de octubre entre Yankees de Nueva York y Dodgers de Los Ángeles, será la serie de ensueño, la esperada por mucho tiempo por los aficionados al buen beisbol, tratándose de los dos equipos más respaldados por los aficionados al rey de los deportes en todo el territorio donde tiene presencia las Grandes Ligas y más allá.

Un encontronazo que sin duda sacará chispas, en el que no puede establecerse un favorito por más que los californianos, por el hecho de haber terminado como el mejor conjunto no sólo de la Liga Nacional sino de las dos Ligas, tendrá el privilegio de iniciar en casa y la localía debe ser un estímulo para poder tener ventaja, aunque hay que señalar que no ha sido un conjunto que se haya caracterizado por aprovechar adecuadamente ese beneficio en ediciones anteriores de los Playoffs.

Hay que recordar que los Yankees calificaron como líderes de la competida División Este y dejaron a un lado del camino a los Reales de Kansas City, al vencerlos con alguna leve dificultad, para a continuación enfrentar y vencer en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al, en cuanto a su nómina, modesto conjunto de los Guardianes de Cleveland, quienes no fueron muy fácil presa de los Mulos del Bronx, ya que a pesar del fuerte contraste entre ambas plantillas, le jugaron al tú por tu a los pupilos de Aaron Boone, pudiendo arrebatarles solo un triunfo ante los cuatro éxitos que como reza el reglamento debió acopiarse Yankees para quedarse con el cetro de la moderna Liga y ganar el derecho a enfrentar el Clásico de Otoño.

Y en cuanto a la Liga Nacional, ya asentamos antes que a pesar de ser favoritos los Dodgers de Los Ángeles, que fue el escuadrón con mejores números en las dos Grandes Ligas, no se podía dejar de apreciar una posible sorpresa con el encumbramiento de Mets de Nueva York, al estar jugando buen beisbol y tener un conjunto muy equilibrado aunque sin muchos peloteros brillando intenso en lo individual, y llegaron a las divisionales venciendo en serie por comodines a los entonces favoritos Cerveceros de Milwaukee para ganarle después en la Serie Divisional al segundo mejor conjunto por sus resultados en la agenda ordinaria correspondiente a la Vieja Liga, los Phillies de Filadelfia y , siendo en el serial final una novena que se le plantó sólidamente y le dio buena batalla a los Dodgers de Los Ángeles.

Se esperaba que la tropa californiana dirigida por Dave Roberts triunfara en los dos cotejos iniciales jugados en el estadio de las lomas de Chavez Ravine frente a Mets, más los metropolitanos lograron sacar un valioso triunfo y en los tres encuentros ocurridos en el Citi Field de Queens desplegaron un buen esfuerzo no dejando lucir a los californianos como una aplanadora.

Pero los Dodgers lograron una complicidad inmejorable con el madero y a base de cañonazos consiguieron llegar con la ventaja de 3-2 al juego número seis, y ya no dejaron pasar la oportunidad de colocar el cerrojazo final y alzarse como los monarcas de la Anciana Liga y obtener con todo merecimiento su boleto a la Serie Mundial.

Ya llegó el acontecimiento más esperado, que logrará sin duda romper récords de audiencia para seguir los pormenores vía medios y redes digitales, más allá de también marcar inconmensurables impactos económicos de diversa índole. Sin duda el Clásico de Otoño del que se espera sea como la madre de todas las batallas, una serie extremadamente disputada en cada juego y que al margen de la existencia de afinidad o simpatía, antipatía o desafecto por uno u otro equipo, y siendo solo apasionados del beisbol sin mayor sentimiento por los dos más fuertes clubes que contenderán en la justa beisbolera mundial más anhelada, sea cual sea el resultado final de lo que sin duda será un espectacular serial, habrá que apostarle a que deberá responder a la tan alta expectativa que existe ante el esperado choque de trenes entre no sólo los dos mejores equipos en esta campaña de las Mayores sino indudablemente los dos escuadrones más impactantes del rey de los deportes en todo el orbe, por su historia, presencia e incidencia en generar cada vez más afinidad por nuestro amado deporte rey.