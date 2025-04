Dodgers, Yankees y una temporada que arranca con fuerza

Con un promedio de 15 juegos disputados por la mayoría de los equipos —salvo por aquellos que iniciaron la temporada una semana antes—, la campaña de Grandes Ligas empieza a tomar forma. En este caso, los conjuntos que arrancaron de manera anticipada fueron los Dodgers de Los Ángeles y Cachorros de Chicago, protagonistas de la serie inaugural internacional, que por segunda vez consecutiva tuvo lugar en Tokio, Japón. Esa serie fue favorable para los californianos del Sur, quienes se llevaron ambos encuentros.

Hasta el momento, la temporada presenta algunas sorpresas, aunque en general los equipos que lideran las distintas Divisiones son, en su mayoría, aquellos que se perfilaban como favoritos desde la pretemporada, de acuerdo con la conformación de sus rosters y el rendimiento mostrado en los juegos de preparación.

La competencia es muy cerrada en prácticamente todas las zonas, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. De hecho, en casi todas las Divisiones —las tres de la Americana y al menos dos (Este y Central) de la Nacional—, los equipos punteros se mantienen muy parejos, alternándose entre los primeros dos o tres puestos con diferencias mínimas entre victorias y derrotas.

Una característica notable en este arranque es que incluso los equipos que actualmente ocupan los últimos lugares de sus respectivas Divisiones no están lejos de los líderes. La diferencia entre la cima y el fondo es tan corta que todo puede cambiar en cuestión de una semana.

Un caso particular es el de los Yankees de Nueva York, quienes comenzaron la temporada con gran fuerza, imponiendo récords en cuadrangulares: conectaron tres jonrones en su primer partido y demostraron un notable poder ofensivo en sus primeros encuentros. Sin embargo, este arranque explosivo vino acompañado de controversia, debido al uso de los llamados “bats torpedo”, cuya legalidad ha sido cuestionada, aunque por ahora se ha determinado que son permitidos. Aun así, la discusión sigue latente en el mundo del beisbol.

Actualmente, los Yankees se mantienen en los primeros puestos de la División Este de la Liga Americana, pero ya no muestran el mismo dominio arrollador del inicio. Si bien siguen siendo contendientes, sus números recientes no reflejan aquel inicio vibrante que hizo pensar en una temporada aplastante.

En la División Oeste de la Liga Nacional, los Dodgers comenzaron la temporada con gran fuerza, rompiendo incluso el récord de más juegos consecutivos sin derrota para un campeón defensor. Es decir, después de haberse coronado en la Serie Mundial anterior, arrancaron la nueva campaña con ocho partidos seguidos sin perder.

Sin embargo, tras ese arranque prometedor, sufrieron un par de tropiezos y ahora la diferencia entre sus victorias y derrotas ya no es tan amplia. Aun con un buen promedio general, el equipo se encuentra actualmente en el tercer lugar de la tabla de la división occidental de la Liga Nacional.

Están por debajo de sus clásicos rivales regionales: los Padres de San Diego, que están sorprendiendo de manera muy positiva, y los Gigantes de San Francisco. Si bien es cierto que la distancia entre estos tres equipos no es tan grande, resulta llamativo que los Dodgers —un conjunto que muchos veían como el claro favorito para dominar no solo su División sino también toda la MLB, gracias a su poderoso roster tanto ofensivo como defensivo, especialmente en el pitcheo— no estén liderando con claridad.

Se esperaba que arrasaran, incluso alcanzando más de 115 victorias al final de la temporada. Sin embargo, lo que parece perfilarse es una batalla cerrada, intensa y muy competitiva entre los tres equipos californianos. Todo indica que uno de ellos terminará en la cima, mientras que los otros dos probablemente lucharán por un lugar como comodines. Incluso es posible que los tres avancen a postemporada, dejando muy atrás al resto de los equipos del circuito.

Así las cosas en las Grandes Ligas, ya con una cantidad interesante de juegos disputados y un panorama que empieza a definirse.