Diplomacia en vivo

¡Qué no darían los historiadores por tener grabaciones de los diálogos entre Talleyrand y Metternich en el Congreso de Viena, o de las conversaciones en la Conferencia de Yalta! Por supuesto que de tales entrevistas existen documentos, aunque sea parciales, que a lo largo de los años van (o no) conociéndose, pero es absolutamente imposible recuperar lo que sin duda fueron, en vivo y en directo, las entonaciones y los guiños, los comentarios al margen… la elegantísima ironía del perverso “diablo cojuelo” o la cachaza y el humor de Churchill deben haber estado ahí, y quizás a veces les pasaran a los interlocutores a mucha distancia de la cabeza, pero no cabe duda que poder oírlo sería una maravilla.

Todo lo anterior para decir que el próximo jueves 30 de junio, en la noche, se emitirá en la televisora francesa France 2 la conversación de nueve minutos entre el Presidente Macron y Vladímir Putin justo en vísperas de que invadiera Ucrania. Forma parte de un documental titulado “Un presidente, Europa y la guerra”, del periodista Guy Lagache. Evidentemente se filmó con la anuencia del Elíseo (por su parte, el Kremlin sin duda hizo lo mismo), pero por alguna razón los franceses han decidido difundirlo ahora. En varios periódicos francófonos* se publica este sábado 25 el diálogo, que vale la pena leer con atención. Es un documento insólito.

La mañana del domingo 20 de febrero, Emmanuel Macron, quien días antes había estado en Moscú y en Kiev, emprende un último esfuerzo por evitar la guerra. Los dos presidentes hablan en ruso, se llaman por su nombre de pila y se tutean, se interrumpen y se enojan (pero nunca se dicen majaderías, por cierto). Tras las fórmulas de cortesía rusa se deja ver la ironía, incluso el cinismo. A cierta distancia del presidente francés estan los cuatro integrantes de su célula diplomática, cuyos comentarios a veces se alcanzan a oír.

Macron intenta convencer a Putin de retomar las negociaciones con Ucrania sobre la base de los acuerdos de Minsk. Putin lo acusa de haber dicho que era necesario revisar esos acuerdos, lo cual es falso y Macron lo niega: “dije que había que aplicarlos, exactamente que había que respetarlos… ¡los tengo a la vista!... no sé dónde habrá aprendido derecho tu jurista, ¡yo veo los textos y trato de aplicarlos!” El ruso acusa al presidente ucraniano, Zelensky, de mentir a los occidentales (y de pasada dice que no es un presidente legítimamente electo). Putin quiere negociar sobre las bases de las propuestas de las provincias secesionistas de Ucrania. Macron le contesta: “nos valen un pepino las propuestas de los separatistas”.

Macron propone por último concertar rápidamente una entrevista en Ginebra, en los días siguientes, entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Putin dice que va a pensarlo.

Lo que más escalofriante resulta del intercambio, dado que está claro que tenía decidida la invasión, son estas palabras de Putin: “para no ocultarte nada, (te diré que) quería ir a jugar hockey sobre hielo, porque te estoy hablando aquí desde el gimnasio antes de empezar mis ejercicios”.

Otro que macanea mientras se hunde en sangre.

* https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/je-ne-sais-pas-ou-ton-juriste-a-appris-le-droit-un-entretien-telephonique-entre-emmanuel-macron-et-vladimir-poutine-diffuse-en-integralite-sur-france-2_5e705808-f49d-11ec-a311-08ed0407f6e0/