Después del pobre desempeño de la candidata Xóchitl Gálvez en el debate, la pregunta obligada es si todavía tiene algo que hacer en esta contienda. Esto no se acaba hasta que se acaba, diría el clásico, y mientras los votos no sean depositados en las urnas y contabilizados, cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, salvo contadas y gravísimas excepciones, como fue el atentado terrorista de Atocha que le dio vuelta a una elección que el PP parecía tener en la bolsa, en política las cosas no pasan porque sí, hay que hacer que sucedan. Hacer que Gálvez crezca requiere más que rezos y buena voluntad, requiere de una candidata que conecte y emocione, y eso no está pasando.

Es cierto que Claudia Sheinbaum tampoco emociona, que no le saca una risa a una hiena y su tono monocorde aburre a un camello. La diferencia es que ella va ganando, por quince, veinte o treinta puntos cada una de sus encuestas, pero va ganando. No necesita meter más goles, basta con que no le anoten en su portería y por lo que vimos en el debate los opositores, Xóchitl y Máynez, no meten gol ni en portería abierta.

El gran reto que tiene ahora Gálvez es mantener el ánimo en su campaña. Después de un primer mes donde no fue capaz de cambiar las tendencias y un primer debate que no convenció, el riesgo es que los colaboradores comiencen a acusar cansancio y desánimo. Si bien es cierto que matemáticamente la elección no está resuelta y que quedan 50 días por delante, también lo es que a esa campaña le urge un golpe que le regrese el ánimo.

Dice el dicho que no hay que cambiar de caballo a medio río. La tentación de quien necesita alcanzar es a cambiar todo y suele ser la peor de las decisiones porque desbarata la moral del equipo y genera contradicciones internas. Cuando es el mensaje, los cuchillos largos salen a relucir mucho antes. El triunfo tiene muchos padres autoproclamados, artífices de la victoria que se cuelgan las medallas hasta de lo que no existió; la derrota no tiene madre, nadie quiere cargar con ella ni hacerse responsable de los errores.

En una elección se gana o se pierde; se es o no se es electo. Pero en política nadie gana todo ni pierde todo.

