El Presidente lo considera incorrecto, pero no lo condena, por el contrario, dice que a él, a su imagen, la han quemado más veces en las plazas públicas. Los dirigentes de Morena justifican la quema de la figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, como el resultado de la calentura del momento de éxtasis vivido en el Zócalo, una calentura que, sin duda, comenzó días antes cuando a alguien se le ocurrió hacer la figura en papel maché. Una violencia que comenzó mucho antes, con ataques del Presidente en la mañanera, con amenazas en las redes sociales, con la presencia de un espontáneo con un arma de juguete a las puertas de la Corte.

Dos adolescentes se pelean a golpes. Una de ellas toma una piedra y golpea a su oponente ante la fascinación de compañeras y compañeros que filman en vivo lo que después le provocará la muerte a la agredida. A nadie se le ocurre que hay que detener aquella violencia, por el contrario, hay que grabarla, dejar registro de la atrocidad, que para eso son las redes, para hacerse famoso subiendo lo más escabroso.

Seis mujeres son secuestradas, asesinadas y calcinadas en Celaya, Guanajuato, por un grupo de la delincuencia organizada. A casi una semana del hecho no hay un móvil, un motivo que explique la violencia atroz contra estas mujeres. Sólo explicaciones generales. El hecho no merece mayor importancia para el Presidente, que está ocupado en la mañanera dando lecciones de moral a los estadunidenses, recomendándoles que mantengan a sus hijos más tiempo en casa para alejarlos de las drogas. Se atreve a decir que la reserva moral de las familias mexicanas es superior. En su visión idílica del pueblo mexicano no se necesitan políticas públicas para proteger a las mujeres, bastan los regaños de las abuelas y sermones mañaneros.

Tres casos brutales de violencia de género, violencia simbólica y fáctica, a menos de 15 días de la celebración del Día de la Mujer que llenó las calles y los medios de consignas, declaraciones y reclamos. La violencia, sin embargo, sigue ahí, goza de cabal salud e impunidad. El machismo cabalga campante. Sí, el Presidente llamó la atención a los traviesos que quemaron la figura de la ministra. Sí, se detuvo a la adolescente que mató a su compañera y a algunos de los que mataron a las mujeres en Celaya. Pero nada va a cambiar. Nada, porque nosotros lo normalizamos. Nada, porque las autoridades prefieren olvidarlo pronto, porque los gobernadores y fiscales estatales lo que quieren es salir del problema y de los medios, no entender y resolver la violencia de género. Nada, porque para el Presidente son sólo incidentes que no deben desviar la energía de su Gobierno del tema principal: la elección del 2024 y su legado transformador.

A menos de 15 días del 8M todos los que de dientes para afuera rechazaban la violencia de género parecen haberlo olvidado.

diego.petersen@informador.com.mx