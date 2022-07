Vuelve, como cada sexenio, la discusión sobre la tarifa del transporte público. Los concesionarios alegan, no sin razón, que el precio del combustible ha subido. De eso no hay duda, todos lo estamos padeciendo. Del último aumento general que se otorgó a la tarifa del transporte público en Guadalajara a la fecha, el precio de los combustibles ha subido alrededor de 30 por ciento. La lógica simple diría que tendría que permitirse un aumento. Pero no es tan simple.

Lo primero que hay que anotar es que el aumento a 9.50 se dio condicionado a dos cosas: la creación de rutas empresa y la abolición del sistema hombre-camión, así como la implementación de un sistema de pago automatizado, fuera por la vía de la tarjeta Mi Pasaje o por recaudo automático dentro del autobús. En la práctica, el sistema de recaudo nunca aceptó ni regresó las monedas de cincuenta centavos, por lo que, para la mayoría, que todavía paga en efectivo, la tarifa real es de diez pesos. Lo segundo es que la implementación de las rutas empresa está a la mitad, quedaron a deber en capacitación e implementación de sistemas inteligentes, por lo que seguimos viendo camiones de la misma ruta rebasarse unos a otro, pelear el pasaje, choferes comiendo o hablando por teléfono mientras manejan, unidades vacías circulando una detrás de la otra gastando combustible inútilmente.

Estamos entrando de nuevo al círculo vicioso. El gobierno no puede aceptar un aumento de tarifa por motivos sociales: con la inflación actual, aumentar el transporte sería un golpe durísimo a la economía de las familias. Ante la negativa, los transportistas harán lo que mejor saben hacer: degradar el servicio, lo cual va, otra vez, contra los usuarios y contra cualquier política de movilidad sustentable.

No podemos negar la mejora en el transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara en los últimos quince años. Con altas y bajas, acelerones y frenazos, corruptelas y buenas prácticas, discusiones absurdas y debates fructíferos, hemos avanzado. Estamos aún muy lejos de lo necesario y más lejos aún de lo deseable. Uno de esos frenazos fue la creación y desaparición de una comisión tarifaria de carácter técnico que permitiera al gobierno evaluar permanentemente los costos y las oportunidades de eficiencia del sistema. No todo se resuelve con tarifa. De hecho, ese debería ser el último recurso.

Hay que salirnos de la discusión de la tarifa de nunca acabar para ir a otro nivel de mejora. Lo que sigue a la implementación de las rutas empresa es un sistema unificado con transbordo universal. Una sola tarifa, la que deba ser, con posibilidad de interconectar todos los sistemas.

