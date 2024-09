El poder envilece. Lo hemos dicho y visto muchas veces. El ejercicio del poder no tiene, como presumen todos los políticos, límites morales; sólo contrapesos. La degradación ética de la política es directamente proporcional a la acumulación de poder.

Lo que vimos ayer en la cámara de Senadores, con Morena actuando justo como hace unos años el Presidente López Obrador decía que jamás lo harían, no es sino el resultado de la falta de equilibrios. Otra vez: en política no hay buenas o malas personas, eso importa poco, hay políticos acotados y políticos con concentración de poder. Con un poder absoluto, la mejor persona se vuelve un tirano (no, no estoy diciendo que López Obrador haya sido algún día una buena persona, simplemente que cualquiera, el aparentemente más bueno, con poder, envilece).

¿Por qué el poderoso hace lo que hace? Porque puede. El uso faccioso de las fiscalías y la manipulación corrupta de la justicia para conseguir votos para reformar un poder judicial corrupto es por decir lo menos, una paradoja. Los operadores de Morena, particularmente Adán Augusto López, actuaron de manera gansteril para someter a políticos gansteriles de la oposición, los Yunes, padre e hijo, y el naranja Daniel Barreda cuyas convicciones son tan firmes que bastó la detención de su padre, por corrupto, para volverse verde. Hace unos días, los Yunes y Barreda dijeron que votarían en contra, pero la política cambia todos los días. Ayer eran enemigos jurados, los Yunes llamaron loco a López Obrador; el Presidente nunca los bajó de corruptos. Hoy son aliados, y lo peor, se les perdonaron los delitos y los premiarán políticamente. Ninguno es moralmente superior al otro. Uno abusa del poder que tiene ahora para someter a otro que abusó del poder cuando lo tuvo.

Lo que es una tragedia es que el futuro de la justicia, que la reforma al Poder Judicial se dé de esta manera, que el combate a la corrupción de la justicia se haga corrompiendo a la justicia. No nos quede la menor duda, eso fue lo que hicieron los operadores de Morena: corromper la justicia, usar el torcido poder judicial que tanto critican para beneficiarse de ello. Lo que nace chueco jamás se endereza, reza el dicho popular. Porque sí, efectivamente, si esto hicieron para pasar la reforma huelga decir lo que van a hacer para nombrar ministros de la Corte, jueces y magistrados.

No, no son iguales, son exactamente lo mismo. Por lo mismo se necesitan contrapesos que vengan desde la sociedad civil. No de las organizaciones empresariales y grupos de análisis -esas son importantes, pero claramente no bastan- sino en la calle, actuando ahí donde al poder le duele.

diego.petersen@informador.com.mx