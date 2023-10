¿Quién cambiaría una estrategia que está dando resultados… si en cinco años hemos bajado 24 por ciento la incidencia delictiva, 80 por ciento los secuestros en nuestro país?, ¿cómo cambiar la estrategia de seguridad si hoy estamos teniendo estos resultados? Pregunta, oronda y segura de sí misma la secretaria de Gobernación, María Alcalde, ante una Cámara de Diputados llena y con una mayoría dispuesta a aplaudir.

Un par de preguntas para la secretaria, esas que no hicieron los diputados: Uno: ¿bajó el índice delictivo o se redujo el índice de denuncias? Y dos: ¿dónde y cómo contabilizamos a los desaparecidos?

Para ayudarla a contestar la primera pregunta valgan algunos datos ilustrativos. Sólo hay dos delitos en los que no hay cifra negra, el asesinato y el robo de autos. El primero se contabiliza el día que se encuentra el cadáver, independientemente de que se denuncie o no. En el robo de autos prácticamente todos los delitos se denuncian, sea para cobrar el seguro o sólo para asegurar que no te atribuyan un delito que se cometa en un auto que está a tu nombre. Pues bien, entre el 2022 y el 2023 los asesinatos se redujeron 1.2 por ciento, contabilizados del 1 de enero al 11 de octubre de cada año para que no haya engaño: mismos días de un año a otro. Más aún, los 73 asesinatos diarios en promedio en los últimos dos años son más que los 71 al día durante el sexenio de Peña Nieto. En robo de autos las cosas no están mejores. De un año a otro la diferencia es nula, 0.01 por ciento. Son 435 autos diarios los que se roban frente a 202 en promedio en el sexenio de Peña Nieto ¿Qué celebra, señora ministra, qué celebra?

En el caso del secuestro la cifra es todavía más engañosa. Aceptando sin chistar que hay 80 por ciento menos de denuncias por secuestro la pregunta es dónde contabilizamos a los desaparecidos. Pasamos de un promedio diario de 25 personas desaparecidas y no localizadas en 2022 a 31.8 diarias en lo que va de este año. La crisis es tan brutal y la visión del Gobierno tan obtusa ante el problema que provocó la renuncia de la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana. ¿Qué defiende, señora ministra, qué defiende?

Nomás para no dejar, revisemos la impunidad. En delitos del Fuero Común está en 96.3 por ciento, esto es, sólo se resuelven 3.7 por ciento de los casos. En 2018 el índice de impunidad estaba en 96.1. En el caso de los delitos federales, el último dato sobre la impunidad es de 2022, que fue también 96.1 frente a 94.6 del 2018.

Tiene razón, secretaria, ¿por qué alguien desearía cambiar la estrategia de seguridad si vamos tan, pero tan bien?